Manifestation Â«lâ€™AlgÃ©rie au cÅ“ur de son SaharaÂ» : exploiter les opportunitÃ©s touristiques

C’est depuis la capitale de l'Ahaggar, Tamanrasset, que le coup d'envoi de la 4e édition de la manifestation «L’Algérie au cœur

de son Sahara» a été donné, vendredi dernier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, rapporte l’APS.

Organisée, cette année, sous le slogan «Vivre ensemble en paix», cette importante et très attendue manifestation culturelle a débuté par une belle cérémonie d’ouverture avec une revue des troupes au cours d’une parade exotique, riche en sons, en rythmes et en couleurs, et ce, avec la participation de 600 jeunes venus de toutes les wilayas, à la grande satisfaction des invités.

Dans une ambiance festive et conviviale, marquée par une forte présence des familles, des présentations artistiques et folkloriques reflétant la richesse du patrimoine culturel algérien ont été présentées par les wilayas participantes. Coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver et la célébration du Nouvel an, «L’Algérie au cœur de son Sahara» vient à point nommé meubler la scène culturelle dans la région, et constitue un moyen de récréation et de détente pour les enfants et leurs familles. «Cette grande manifestation qui constitue une occasion pour la valorisation de l'héritage culturel de notre pays, contribue à la promotion de l'artisanat et des métiers des habitants de la région, elle reflète également la richesse du patrimoine national et contribue à l'exploration des zones touristiques», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports dans son allocution d'ouverture.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est félicité du développement réalisé dans cette région grâce à la politique judicieuse du Président de la République et a indiqué que cette manifestation, qui constitue une tournée touristique et culturelle au profit des jeunes, contribue à coup sûr à la promotion du tourisme local.

Présent à ce rendez-vous, le président du Comité olympique algérien a souligné l’importance de cet événement qui permet l'approfondissement et la concrétisation des relations fraternelles entre les Algériens, tous âges confondus. «Nos jeunes doivent être à la hauteur des défis auxquels fait face l’Algérie. Ils doivent contribuer à la préservation de la stabilité et des acquis réalisés tout en s'inspirant des sacrifices des jeunes pendant la Révolution nationale», a affirmé Mustapha Berraf.

Le directeur local de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tamanrasset, Abdelkrim Hassani, dira pour sa part que cette manifestation est appelée à contribuer au raffermissement des liens de fraternité et d’amitié entre les fils du pays et à la valorisation du legs culturel populaire. «Les mélomanes auront à apprécier, durant ce rendez-vous, des soirées artistiques projetées au niveau de la place publique du 1er-Novembre où seront dressées des tentes sahariennes devant servir de cadre aux activités culturelles et artistiques», a-t-il expliqué.

L’organisation de circuits touristiques vers des sites et les régions de Tinissa, Tit, Tédhiras et Taguemart, de tournois sportifs, de campagnes de boisement et de don de sang, figurent également au menu de cette manifestation.

Sarah A. Benali Cherif