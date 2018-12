Ghardaïa

950 logements attribués



Pas moins de 950 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Ghardaïa durant l’année 2018, a-t-on appris auprès des responsables de la Direction du logement de la wilaya. Ces logements font partie d’un programme de 2.705 unités de même type retenues en faveur de la wilaya, alors que le reste des logements (1.755) sont en cours d’achèvement, a indiqué à l’APS le directeur du secteur Abdelhalim Mellat. Neuf cents treize (913) logements ruraux ont été réalisés dans la même période par les bénéficiaires après avoir reçu une aide de l’Etat, a fait savoir le même responsable, précisant que 2.335 parcelles de terrains d’une superficie de 200 à 250 m2 ont été également attribuées pour l’autoconstruction. Au Total 27.756 parcelles de terrain sur un quota de 30.000 parcelles retenues pour la wilaya de Ghardaïa ont été déjà attribuées, dont 11.852 bénéficiaires ont entamé réellement les travaux de construction de leur logement, selon ce responsable. «Les pouvoirs publics sont engagés à accélérer le rythme de réalisation de ces programmes d’habitat social pour répondre au mieux aux attentes des populations de la wilaya, en application de l’instruction interministérielle N° 6 du 1 décembre 2012 relative au développement de l’offre de foncier public dans le Sud afin d’y résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux citoyens le moyen d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabilisé», a rappelé M. Mellat. Le programme de logement (1.370 LPL, 100 logements AADL et 2.832 logements ruraux) est en cours de réalisation sur le site du nouveau pôle urbain de Hassi El Garaa dans la wilaya déléguée d’El Meneaa, qui s’étend sur une superficie de plus de 600 hectares, a-t-il fait savoir. Le parc logements de la wilaya de Ghardaïa se compose de plus de 103.500 unités, tous types confondus avec un taux d’occupation du logement (TOL) estimé à 5,39 personnes par habitation, selon les données du secteur.



Bouira

3.000 habitations prévues en 2019



Un quota supplémentaire de 3.000 logements, tous types confondus, a été attribué à la wilaya de Bouira dans le cadre du programme 2019, a annoncé hier le wali, Mustapha Limani, dans une déclaration à la presse. «La wilaya a bénéficié d’un programme supplémentaire de 3.000 logements, toutes formules confondues. C’est un quota important pour Bouira. Nous allons les réaliser pour prendre en charge la demande en matière de logement», a expliqué M. Limani. Le premier magistrat de la wilaya a saisi cette occasion pour rassurer les citoyens exclus des précédentes listes de bénéficiaires quant à l’examen «minutieux» et «juste» de leurs recours et demandes «de façon équitable et transparente». «Les services concernés font leur travail dans ce sens», a rassuré M. Limani. Jeudi dernier, des dizaines de citoyens de la commune d’Ain Bessam, à une vingtaine de km à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont protesté contre des «irrégularités» dans l’acceptation des dossiers et l’attribution de logements promotionnels aidés. Les manifestants avaient appelé les autorités de la wilaya à intervenir pour trouver des solutions à cette question. En réaction à cette protestation, le wali a réitéré l’engagement des services de la wilaya à étudier et examiner au «cas par cas tous les recours déposés par les citoyens exclus de cette liste». «Nous sommes au courant de ce qui se passe pour le logement, et je vous assure que tous les recours déposés par les protestataires seront étudiés de façon équitable et juste, de façon à permettre à chacun des citoyens d’accéder à son droit au logement», a assuré le même responsable. «Les citoyens qui ont mérité et ont été rejetés auparavant auront leur droit dans ces nouveaux programmes, nous sommes soucieux de répondre et d’écouter les doléances de nos citoyens, et je les rassure quant à l’examen minutieux des recours ainsi que des listes», a insisté le chef de l’exécutif.



Médéa

5.901 foyers raccordés au gaz



Au total, 5.901 foyers à travers onze localités de la wilaya de Médéa ont été raccordés, durant l’année 2018, au réseau de distribution local de gaz naturel, a-t-on appris hier auprès de la direction de distribution d’électricité du gaz de Médéa. Ces nouveaux raccordements ont été réalisés, a-t-on indiqué, au titre de la deuxième tranche du programme quinquennal 2010/2014, mais également grâce aux différentes subventions affectées au secteur de l’énergie, dans le cadre du programme complémentaire 2013 et du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL), qui ont permis la prise en charge de ce nombre important de communes, a-t-on signalé. Un réseau de distribution de 409 km a été réalisé pour le raccordement «total ou partiel» des localités de Bouskène, El-Omaria, Mihoub, Sedraya, Khems-Djouamaa, Beni-Slimane, El-Hamdania, Guelb-el-Kebir, Souagui, Tlet-Douairs et Ouled Antar, alors que d’autres agglomérations urbaines secondaires, relevant de ces mêmes localités, seront raccordées «prochainement» à ce réseau, de façon à couvrir la totalité des centres urbains, a fait savoir la même source.