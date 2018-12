RÃ´le de lâ€™Ã©lite dans la sociÃ©tÃ© : Non Ã  la culture de lâ€™exclusion

La Ligue algérienne de la pensée et de la culture a organisé hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, la 6e conférence intitulée « L’élite algérienne actuelle et son rôle dans la renaissance du mouvement de réflexion et de culture en Algérie », en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et d’universitaires. A cette occasion, le ministre a mis en exergue «le rôle clé de l’élite intellectuelle au sein de la société, qui est censée éclairer l’opinion publique sur l’actualité quotidienne du citoyen. Cette élite responsable est appelée à résoudre les problèmes auxquels est confronté le citoyen ».

M. Mihoubi a souligné que « la progression de n’importe quelle société est tributaire de son élite, qui éclaire l’opinion publique ». Après avoir indiqué que « le Monde arabe souffre de l’absence d’une élite qui oriente la population », le ministre a donné l’exemple des sociétés développées, telles que les Etats-Unis, le Japon, la Finlande, Singapour et d’autres pays qui se sont focalisés sur le développement de l’éducation et de l’enseignement, en s’inspirant des pensées étrangères « positives » pour renforcer la culture locale.

Dans le même cadre, il a souligné que l’éducation «est l’essence de n’importe quel développement ».

Le ministre a exprimé son mécontentement à propos de « la culture de l’exclusion à l’échelle nationale, qui ne mène absolument à rien, car elle n’est d’aucun intérêt pour les citoyens ».

« Nous sommes tous impliqués dans le développement de la culture nationale afin d’opérer une fusion entre les pensées locales», dit-il. Les intervenants ont appelé à préserver l’école de tous les « dangers qui peuvent mettre en doute les efforts déployés par les responsables de l’éducation ».

Hichem Hamza