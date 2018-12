Vacances scolaires : Varier les loisirs

Les enfants scolarisés sont en vacances jusqu’au 6 janvier, une période de repos au cours de laquelle, en principe, après un long trimestre d’études et de labeur, les élèves aspirent à une détente amplement méritée en s’offrant des loisirs multiples. Mais la réalité est tout autre, faute de lieux de loisirs et d’aires de détente aménagées répondant à ce genre d’activités. Des enfants prennent le bus sur une distance de 20 km de Tighennif à Mascara pour aller au centre de loisirs et de jeux de Khessibia, le seul sur tout le territoire de la wilaya.

Certains chefs de famille évoquent le manque de loisirs dans la cité de l’Emir, même si des représentations sont programmées au théâtre pour enfants organisées à la maison de la culture Abiras-Ennaciri.

Mais qu’en est-il des autres localités de la région de Beni Chougrane qui compte 47 communes ? Des associations de jeunes organisent des sorties dans les forêts récréatives.

Les enfants ne doivent pas s’adonner à des jeux loin de la surveillance des parents, car cette frange de la société est vulnérable.

Les enfants s’épanouissent grâce à un modèle d’éducation basé essentiellement sur le respect de l’autre et des valeurs morales.

