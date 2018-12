promotion aux grades dâ€™enseignant principal et formateur : Concours dâ€™accÃ¨s Ã  40.000 postes

Le délai de dépôt des dossiers de candidature aux concours de promotion aux grades d’enseignant principal et formateur prend fin aujourd’hui.

Programmé le 15 janvier prochain, cet examen concerne quelque 40.000 postes dont 16.353 pour le cycle primaire, qui a bénéficié de la plus grande part, le reste étant partagé entre le cycle moyen (11.751 postes) et le cycle secondaire (12.790). Les candidats de tous les grades auront quatre épreuves à passer, a rappelé récemment la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. D’après le programme des épreuves pour l’accès au grade de professeur principal des trois paliers, les candidats passeront deux examens sur la didactique de la spécialité et les sciences de l’éducation. Pour les candidats au poste d’enseignant formateur, les examens porteront sur la didactique et la planification de l’apprentissage et la formation. Selon le document émis par l’Office national des examens et concours (ONEC), l’épreuve de didactique de spécialité consiste en un traitement d’un sujet et/ou une dissertation sur la didactique de la discipline. Cette épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances des candidats, ainsi que le degré de maîtrise de la didactique de discipline de la spécialité.

Auparavant, la tutelle avait fixé les critères et autres mesures préparatoires ainsi que les conditions réglementaires de ce concours professionnel pour « veiller à son bon déroulement et à l’égalité des chances». Pour cela, le ministère de l’Education nationale avait ordonné aux Directions de l’éducation d’organiser la réception des dossiers de candidature sans dépasser les délais.

Les responsables locaux, et à travers eux les directeurs des établissements scolaires, étaient tenus d’informer les fonctionnaires ayant rempli les conditions pour se présenter aux examens du concours professionnel du 15 janvier prochain. Les candidats avaient deux possibilités de dépôt des dossiers, soit au niveau des services d’orientation et des concours, soit par le biais de la poste. Pour informer les fonctionnaires de son secteur, la ministre avait exigé des directeurs de l’éducation, à travers les wilayas, de bien veiller à la médiatisation de ce concours, pour permettre aux fonctionnaires du secteur de participer largement. Les frais d’inscription oscillent entre 200 et 400 DA.

A titre de rappel, le concours est ouvert aux candidats et enseignants nommés des cycles primaire, moyen et secondaire, justifiant au moins de cinq années d’ancienneté.

Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal.

Pareil pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi justifier d’un service effectif de cinq ans au primaire.

Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d'ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant du même nombre d'années d'expérience.

Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigées pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. De même pour les enseignants formateurs, un professeur principal devant avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir être promu au grade de professeur formateur. Les années d’ancienneté devront être comptabilisées, selon les mesures du ministère, à partir de la date de nomination et/ou la date de promotion au grade actuel, jusqu’à la date de la tenue de l’examen professionnel.

Tahar Kaidi