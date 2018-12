Bordj Bou-ArrÃ©ridj : JournÃ©es dâ€™information des forces navales

Pour une wilaya de l’intérieur du pays, la manifestation organisée depuis hier par le commandement des forces navales à Bordj Bou Arreridj, est une première, cela a permis de connaître ce corps important pour la défense du pays.ses missions ne se limitent pas à la préservation des frontières maritimes du pays et s’étendent au sauvetage des personnes en mer et même à la préservation du patrimoine matériel et culturel.

Au complexe culturel Aicha-Haddad, le public a apprécié l’exposition de tenues d’apparat, de combat ou de plongée. Le matériel exposé n’a pas manqué de séduire grands et petits qui se sont rendus en nombre au lieu d’exposition. Il y avait bien sur les canots de sauvetage, les différentes armes utilisées ainsi que les cartes maritimes.

Pour rendre l’image du potentiel de la marine accessible aux citoyens, les organisateurs ont présenté des modèles réduits de navires et d’hélicoptères de combat qui appuient les actions en mer de ce corps.

Les visiteurs ont rencontré officiers et sous-officiers lors de ces journées d’information censées pour renforcer la relation entre l’armée et la nation à travers l’établissement de ponts de communication comme l’a souligné le colonel Mounir Benmtair responsable du service information auprès du commandement des forces navales.

Ont participé à l’exposition, les gardes côtes, les écoles de formation, l’entreprise de construction et de réparation navale, le service d’hydrographie et la section des commandos. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le général Mereghli Abdelhakim, chef d’état-major de la 5e région militaire qui était accompagné par le général Kerboua Mourad, commandant de la façade militaire et le wali Benamar Bekouche.

F. D.