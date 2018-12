DjamaÃ¢ el DjazaÃ¯r et la zaouÃ¯a Belkaidia : Promotion des valeurs de paix

Le Président Abdelaziz Bouteflika s’est attelé lors de ses deux visites de travail à Alger à promouvoir les valeurs de la paix et de la réconciliation.

Le 15 mai dernier, à la veille de la célébration de la journée du Vivre ensemble en paix, le Chef de l’Etat avait inauguré la zaouïa Belkaidia, un haut lieu de rayonnement cultuel et culturel permettant ainsi de promouvoir le concept du vivre ensemble en paix si bien incarnée dans la politique de Réconciliation nationale. Le Chef de l’Etat a été accueilli par des salves de barouds et des youyous.

Ce lieu de culte, érigé sur une superficie globale de 5 hectares, compte une salle de prière d’une superficie de 1.200 m2, ornée de fragments de carreaux de faïences multicolores et de la mosaïque rappelant l’époque andalouse, éclairée par des lustres en bronze et en cristal.

D’une capacité d’accueil de plus de 3 300 fidèles, la salle de prière peut accueillir un total de 25.000 fidèles. Elle comprend une école coranique une bibliothèque comptant plus de 500.000 manuscrits, ainsi que d’autres ouvrages traitant de domaines variés. Outre l’inauguration de cette zaouïa, le président de la République avait inspecté les travaux de réalisation de Djamaâ el Djazaïr, un imposant édifice religieux, scientifique et culturel. C’est la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid El-Haram de La Mecque et Masdjid El-Nabawi de Médine. Elle comprend une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret de 267 m, une bibliothèque, un centre culturel, un musée d’art et d’histoire islamiques, ainsi qu’un centre d’études sur l’histoire de l’Algérie en sus d’autres infrastructures.

L’autre visite de travail du Président de la République dans la capitale est celle du 9 avril 2018, au cours de laquelle il avait procédé à l’inauguration de la mosquée Ketchaoua après sa restauration et de deux extensions du métro d’Alger reliant la Grande-Poste à la place des Martyrs, et Haï El-Badr à Aïn Naâdja. Un accueil populaire chaleureux lui a été réservé à cette occasion, notamment au niveau de la place Ibn Badis où se situe la mosquée de Ketchoua, une des plus célèbre d’Alger et dont l’existence remonte à plus de quatre siècles. Le Chef de l’Etat avait salué les citoyens venus nombreux lui exprimer leurs sentiments de gratitude et de reconnaissance pour tous les efforts qu’il a consentis pour le développement national et le retour de la paix et de la sécurité dans le pays.

Une démarche qui a permis à l’Algérie de recouvrer sa stabilité mettant fin au terrorisme. La Charte pour la paix et la réconciliation tend à ancrer le principe de l’acceptation de l’autre et la cohabitation dans la paix et la sérénité.

Aujourd’hui encore, la classe politique demeure attachée à la préservation et la promotion de ces valeurs. Grâce à la judicieuse gouvernance du Président Bouteflika et aux efforts consentis par l’ANP et les services de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’Algérie a su en finir avec la décennie noire. Alger s’est ainsi hissée, en 2018, en véritable citadelle de la déradicalisation

Karim Aoudia