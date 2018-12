Renouvellement partiel du Conseil de la nation : RÃ©gularitÃ© ET Transparence

l Des élections supervisées, pour la première fois, par des magistrats.

l 736 magistrats mobilisés au niveau des 72 bureaux de vote, répartis à travers le territoire national, avec une moyenne de 8 magistrats pour chaque bureau, dont 4 suppléants.

l 23 partis se sont présentés dont le FLN, seule formation politique à couvrir l'ensemble des wilayas, suivi du RND dans 46 wilayas.

l 41 candidats indépendants.

C’est dans un climat de sérénité et de quiétude que s’est déroulé, hier, le scrutin de renouvellement partiel du conseil de la Nation à travers les 48 wilayas.

Toutes les conditions étaient en effet réunies à même de permettre aux élus des APC et des APW d’élire le tiers de la Chambre haute du Parlement, soit 96 nouveaux sénateurs. Selon le directeur du cabinet du coordonateur de l’instance, dirigeante du FLN, Nadir Boulegroun, le taux de participation en fin d’après-midi était «très élevé», avoisinant les 80 %. Optimiste, il prédit d’ores et déjà la victoire de son parti.

«Le FLN sera majoritaire» a-t-dit, ajoutant qu’il s’attend à voir le doyen des partis rafler le maximum de sièges. Rappelons que sur les 23 partis en lice, le FLN est le seul à avoir réussi à être représenté dans les 48 wilayas, suivi du RND dans 46. Le scrutin où l’on compte aussi 41candidats indépendants s’est déroulé aux sièges des wilayas et son déroulement était supervisé, pour la première fois par des magistrats au nombre de 736, selon le chiffre déjà communiqué par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Ces magistrats sont répartis à la tête des 72 bureaux de vote à travers le territoire national. A Alger, sept candidats représentant six partis politiques et une candidate libre, sont en compétition. Les partis concernés sont le FLN, le RND, le MSP, le FFS, le Front El-Moustakbal, le PFJ et Fajr El-Jadid. Quatre bureaux de vote ont été aménagés à Alger supervisés chacun par quatre magistrats et un greffier. Le scrutin concerne, à l’évidence les 1.254 élus locaux représentant l’APW et 57 APC d’Alger.

Cité par la Radio nationale, le directeur de l'Administration locale, des élections et des élus à la wilaya d'Alger, M. Ahmed Bouahmed avait assuré que «tous les moyens ont été mobilisés» pour le succès de ce rendez-vous.

A l’échelle nationale, le nombre de candidats dont les dossiers ont été validés par les commissions présidées par des magistrats s’est élevé à 206.

Créé à la faveur de la révision de la Constitution en 1996, le Conseil de la Nation est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (deux tiers) et 48 désignés par le Président de le République dans le cadre du tiers présidentiel.

Karim Aoudia



Annaba

Abdelnacer Hamoud (FLN) vainqueur



Le candidat du FLN Abdelnacer Hamoud, représentera Annaba au Conseil de la nation avec 174 voix contre 82 voix pour Yazid Bentoumi du RND suite au vote de 272 élus. M. Hamoud préside l’APW et M. Bentoumi est vice-président. L’élu, félicité par son concurrent s’est engagé de prendre en charge les préoccupations des citoyens.

B. G.



Tizi-Ouzou

Rabah Menaoum du FFS élu

Le candidat du FFS, Rabah Menaoum, a été élu hier sénateur. Sur 1.094 élus, 1.069 ont effectué leur devoir électoral, soit un taux de participation de 97.71% et M. Menaoum a obtenu 364 voix suivi par Malik Hassas (RCD) avec 346 voix, de Ouahab Ait Menguellet (indépendants) avec 302 voix et Khemou Hammou avec 14 voix. L’élu a remercié tous les élus ayant voté et a mis en exergue les bonnes conditions dans

lesquelles s’est déroulée cette opération. Le wali a effectué une visite pour s’enquérir du déroulement de cette opération.

Bel. Adrar

SéTIF

Dans un climat démocratique



C’est dans un climat amical et fraternel et une organisation à la mesure de l’événement que se sont déroulés, hier à Sétif, les élections relatives au renouvelement partiel des membres du conseil de la nation. Dès l’ouverture, les 1.049 élus des 60 communes de la wilaya et de l’APW ont afflué les bureaux de vote à l’effet d’accomplir leur devoir électoral et se prononcer sur le choix du futur sénateur suite à la fin du mandat de Taguiche Abdelmadjid du FLN.

Pour permettre au bon déroulement de cette opération et afin d’assurer la fluidité nécessaire, 3 bureaux de vote ont été mis en place au siège de la wilaya et accueillaient ainsi les nombreux élus venus même des coins les plus reculés pour effectuer ce devoir électoral sous l’œil avisé de magistrats et en présence des représentants des partis et autres candidats opérant pour leur propre compte. Pas moins de 6 candidats étaient en lice pour aller à la conquête de ce siège, Le FLN, Le RND, le FFS et le PLJ avec un candidat chacun ainsi que deux candidats libres.

Comme leurs candidats, les états majors des partis en lice ne sont pas passés inaperçus à l’entrée du siège de la wilaya ou parmi tous ces élus que chacun tentait de convaincre jusqu’à la dernière minute dans l’espoir de comptabiliser une voix et peut être plus au décompte final.

Il reste pourtant, comme l’a souligné M. Nacer Maskri, dans la matinée en allant s’enquérir des derniers détails de l’organisation matérielle et humaine mise en place pour le bon déroulement de ces élections que «cette opération a très bien débuté dès les premières heures de la mâtinée marquée de surcroît par le nombre d’élus qui étaient sur les lieux à l’ouverture des bureaux pour accomplir leur devoir électoral dans un climat d’amitié et de fraternité.» Un élément fort, d’autant plus honorable qu’il traduit le sentiment fort d’élus dont le seul souci est de servir l’Algérie et cette grande wilaya du pays.

M. Faycal Ghames, mouhafedh du FLN à Sétif n’a pas abondé dans ce même sens, il a mis l’accent sur le climat démocratique qui a marqué ces élections et une parfaite organisation.

«Je voudrais de ce fait, remercier les responsables et les agents de la DRAG pour la bonne organisation de ces élections et faire état du même sentiment à l’endroit des magistrats qui ont également veillé à la réalisation de ce même objectif dans cette wilaya qui compte plus de 1.000 élus locaux.»

Du côté du RND, le secrétaire général de la wilaya, Omar Boulifen, a estimé, pour sa part, que «l’organisation était bonne, il n’y a pas eu de problème particulier. Tout s’est déroulé dans un climat fraternel».

F. Zoghbi



Bordj Bou-Arréridj

Le P-APW élu



Le président de l’APW de Bordj Bou Arreridj , Abdelkrim Mebarkia, a été élu hier membre du conseil de la nation en remplacement de Boualem Djaafar dont le mandat a pris fin. M Mebarkia qui est candidat du FLN l’a emporté par une majorité de 303 voix contre 207 pour son principal concurrent le représentant du RND, Abdellah Bentoumi, également membre de l’APW. Rappelons que 9 candidats ont participé à ces élections qui ont eu lieu au siège de la wilaya de. 5 d’entre eux représentent le FLN, le RND, le FFS, Tedj et le Front de liberté et de justice. Les 4 autres sont indépendants. Le scrutin qui s’est déroulé dans de bonnes conditions a été marqué par une bonne participation du collège électoral formé de 577 personnes,élus de la wilaya au niveau des APC et de l’APW. Avec ce vote le FLN maintient son siège au conseil de la nation. Sa majorité dans les assemblées locales lui a été très utile. Reste la présidence de l’Assemblée populaire de wilaya qui devra changer de titulaire . Une session extraordinaire est prévue pour élire un nouveau président vec le départ de M. Mebarkia après l’annonce bien sur des résultats officiels par le conseil constitutionnel.

F. D.



SIDI BEL-ABBèS

Rude concurrence



Tout un dispositif organisationnel a été mis en place hier pour le renouvellement partiel des membres du conseil de la nation sous le contrôle de magistrats chargés de superviser le déroulement du scrutin. 783 élus locaux issus de formations politiques diverses ont été donc appelés à faire le choix entre le cinq candidats en lice.

Un candidat du FLN, un autre du RND, un troisième de TAJ et deux indépendants ont constitué la liste soumise au collège électoral.

Une forte concurrence a caractérisé la campagne électorale pour cette consultation.

Les candidats ont du sillonné le territoire de la wilaya pour rencontrer les élus locaux. Des semaines sans répit pour ces prétendants qui n’ont point lésiné sur les moyens pour les besoins de leurs campagnes.

Une ambiance assez singulière a donc prévalu à l’intérieur de l’enceinte du siège de la wilaya, lieu du déroulement de ce scrutin. Aucune anomalie n’a été relevée au grand soulagement des observateurs désignés par les candidats qui se sont félicités des moyens mobilisés par l’administration et de sa neutralité dans cette compétition.

A. B.