Coupe dâ€™AlgÃ©rie /16es de finale : Ain-Mâ€™lila passe Ã  la trappe

L’épreuve dame coupe se poursuit avec le déroulement, vendredi dernier, de six rencontres comptant pour les 16es de finale.

Ce qui a marqué cette nouvelle journée de coupe d’Algérie, c’est l’élimination de l’AS Ain-M’lila, sociétaire de la Ligue 1, battu in extremis (à la dernière minute du temps réglementaire) par la JSM Béjaià qui évolue en Ligue 2, au stade Sefouhi de Batna. En effet, alors que l’on s’acheminait vers un score de parité d’un but partout, réalisations de Khezri au profit des Béjaouis (29’) et de Si-Ammar pour l’ASAM, et que l’on jouait les derniers instants du match, Oualali surgit tel un diable pour planter un but assassin à la toute dernière minute de la rencontre (90'), crucifiant les M’lilis qui n’en revenaient pas et déclenchant une joie hystérique dans le camp des gars de Yemma Gouraya. La JSMB venait de faire plier la partie, arrachant par la même sa qualification aux 8es de finale. L'ASAM, qui subit une injustice en étant contrainte de recevoir au stade Sefouhi de Batna plutôt que dans son antre de Demane-Debbih, est donc la 5e équipe évoluant parmi l’élite à se faire éliminer en coupe d’Algérie. Comme ce fut le cas de la JS Kabylie, du DRB Tadjenanet, de l'Olympique Médéa et de la JS Saoura. Autre opposition musclée, celle qui a opposé le CAB Bordj Bou Arreridj au Widad de Tlemcen.

Aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence au terme des 90’ du temps réglementaire. Même cas de figure lors des prolongations. Il a fallu avoir recours à la série des tirs au but pour les départager. Finalement, la chance a souri à l’équipe locale, le CABBA, qui a marqué ses cinq penalties contre quatre pour le WAT, qui n’a pas à rougir de cette élimination. Le MC Oran a lui aussi arraché son billet pour les 8es de finale de la coupe d’Algérie, en venant à bout d’une courageuse et bonne équipe du RA Ain-Defla, qui évolue en DNA, sur le score étriqué de deux buts à un. Les Hamraoua ont entamé le match en trombe, sans attendre le traditionnel round d’observation.

Ils menaient déjà par 2-0 après à peine un quart d’heure de jeu. Cela grâce à deux buts inscrits respectivement par Bentoumi (7') et Boudebouda (13'). Toutefois, les gars d’Ain-Defla ont provoqué quelques frayeurs aux Oranais, après la réduction du score signé Mekkioui à la 69' de jeu. Les poulains de Belatoui ont pu néanmoins contenir leur adversaire du jour qui évoluait chez lui et devant son public, en préservant le score à leur avantage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Pour sa part, l’USM Annaba s’est baladé devant un adversaire qui a tout donné, nommé le MB Bazer Sakhra, qui joue en régionale 2, l’équivalent de la 6e division. Les Tuniques rouges n’ont laissé aucune chance au cendrillon des 16es de finale. Les buts annabis ont été l’œuvre de Zouani (3'), El Ghomari (52') et Hernane (90'). Les protégés de Kamel Mouassa poursuivront donc leur bonhomme de chemin en coupe où ils rêvent d’aller jusqu’au bout. Le derby de l’Ouest qui a opposé le SA Mohammadia à l’ARB Ghriss a tourné à l’avantage des Samistes, par la plus petite des marges (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Benhamou, héros du match (57’). Enfin, le CR Bouguirat marque une nouvelle page de son histoire en atteignant pour la première fois le stade des 8e de finale de la coupe d’Algérie aux dépens du CRB Kaïs aux tirs au but. Cette joute s’est soldée par un match nul d’un but partout après les prolongations. Le rêve continue donc pour Bouguirat, à la grande joie de ses supporters.

Mohamed-Amine Azzouz



Résultats partiels:

CR Bouguirat 1 - CRB Kaïs 1 (Bouguirat aux tab: 4-2)

SA Mohammadia 1- ARB Ghriss 0

USMAn 3- MB Bazer Sakhra 0

RA Aïn Defla 1 - MCO 2

ASAM 1 - JSMB 2

CABBA 0 – WAT 0 (CABBA aux tab: 5-4)