Â«rendez-vous avec lâ€™histoireÂ» : Sauvegarder la mÃ©moire nationale

Dans le cadre de l’émission «Rendez-vous avec l’histoire», le musée national du Moudjahid a organisé hier, à Dar El Imam à Alger, la 192e émission sur le thème «Le rôle de l’institution religieuse dans la transmission du message historique à la génération».

A cette occasion, Aïssa Meghari, cadre supérieur au ministère des Affaires religieuses, a mis en exergue «la crédibilité de l’histoire» qui doit être respectée par les chercheurs, appelant à mettre de côté les règlements de comptes et l’esprit de vengeance entre les moudjahidine, pour sauvegarder la mémoire nationale, car «l’histoire de l’Algérie est sacrée».

Dans ce cadre, M. Meghari a précisé que notre lutte de Libération se distingue par les sacrifices «de nos parents qui ont mis l’Algérie au-dessus de tous les intérêts matériels et immatériels». Pour sa part, l’ancien ministre, Mohamed Kechoud, a rappelé que les combattants algériens «étaient unifiés par le ciment de l’islam et par la doctrine religieuse», précisant qu’«avant chaque attentat nous accomplissions la prière».

Après avoir souligné le rôle de l’Association des oulémas musulmans algériens dans la guerre contre l’occupant, M. Kechoud a rappelé combien «nos enseignants veillaient à nous ancrer l’amour de la patrie et à nous mobiliser contre la politique coloniale». Dans le même contexte, il a appelé les universitaires et les chercheurs en histoire à «corriger l’histoire», en rendant à César ce qui est à César, soulignant que certaines zaouias entretenaient une complicité avec le colon.

Hichem H.