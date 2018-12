Traduction vers lâ€™amazigh : Enrichir le contenu acadÃ©mique

Le Secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a affirmé, jeudi dernier à Adrar, à l’occasion de la tenue

des ateliers de traduction, que la traduction vers la langue amazighe est une «priorité» en cette conjoncture «actuelle» et assuré que cette rencontre est une belle opportunité pour pouvoir sélectionner les meilleures œuvres de traduction vers la langue amazighe, de manière à «enrichir» le patrimoine de la bibliothèque amazighe nationale.

«Cette rencontre culturelle qui s’inscrit au titre de la nouvelle orientation pour laquelle s’est engagé le HCA, depuis 2014, conformément aux orientations des hautes instances du pays au titre du programme du gouvernement, permettra d’échanger les connaissances et expériences et de faire le point sur les efforts déployés dans la promotion de la langue amazighe», a expliqué à ce propos Si El-Hachemi Assad, cité par l’APS, affirmant que ce rendez-vous porte sur la généralisation de l’utilisation de la langue amazighe dans le système national, l’officialisation de la fête nouvel amazigh (Yennayer) journée chômée et payée, en sus de la mise au point de la loi liée à la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe. «Tous ces axes constituent la feuille de route avec des repères clairs. Nous sommes aujourd’hui fiers du climat positif ayant permis de mettre la langue amazighe sur la bonne voie et nos composantes nationales à l’abri des surenchères politiques, chose qui nous a permis d’œuvrer dans un climat serein et calme loin de toutes sensibilités», s’est félicité le SG du HCA. Lors de cette rencontre, une série de thèmes inhérents aux approches sur la généralisation de l’utilisation de la langue amazighe, la traduction des publications de la littérature algérienne des langues arabe et française vers la langue amazighe, ainsi que la traduction des textes fondamentaux du Conseil national des droits de l’homme, le contenu des sites électroniques de certains ministères, sera abordée, ont indiqué les organisateurs.

Si El Hachemi Assad a indiqué par ailleurs que la démarche du Haut commissariat à l’amazighité consiste en l’instauration d’une méthodologie axée sur l’action pragmatique, consultative et de coordination avec les différents secteurs. «La présence de la déléguée à l’organe national de la protection et la promotion de l’enfance dans cette rencontre traduit la nécessité d’une action commune.

La réussite du partenariat entre le HCA et cet organe est basée sur des stratégies et priorités bien déterminées, entamées par la traduction de documents référentiels liés aux droits de l’enfance», a-t-il expliqué, soulignant au passage que le HCA ambitionne d’accompagner les associations actives pour la promotion de l’enfance à la faveur de l’élaboration de programmes culturels créatifs usant de toutes les variantes de la langue amazighe. Si El Hachemi Assad plaide en outre pour la mise au point d’un plan local pour l’introduction du tamazight dans tous les espaces, à l’instar de l’école, la radio locale et l’université, et suggère du coup la concrétisation d’une convention de partenariat avec l’université d’Adrar pour introduire une spécialité au département d’histoire afin de mettre à profit les documents et manuscrits ayant trait à la dimension amazighe. Le rôle que joue le HCA dans la promotion de la langue amazighe est désormais concentré par la nouvelle étape de la poursuite de ses actions en interaction et complémentarité avec l’Académie algérienne de la langue amazighe, qui verra le jour prochainement. La démarche du HCA consiste, donc à «rattraper le retard accusé dans l’écriture du patrimoine immatériel menacé de disparition et la préservation et la valorisation de tout ce qui a trait à nos valeurs nationales en exploitant l’ensemble des variantes linguistiques actuelles» avait déclaré récemment son Secrétaire général.

Tahar Kaïdi