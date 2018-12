Conseil des ministres : Le PrÃ©sident Bouteflika signe la Loi de finances 2019

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé la loi de finances 2019. Le Chef de l’Etat a apposé sa signature sur le texte portant loi de finances 2019 au siège de la présidence de la République, en présence de hauts responsables de l’Etat et les membres du gouvernement. Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2019 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA) dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018. Concernant le Budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA.



Dossiers économiques et sociaux : Priorité absolue



Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI). Pour le Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. Par ailleurs, la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 confirme la poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local. Dans son volet législatif la loi de finances 2019 comporte des mesures favorables au secteur industriel et de lutte contre la fraude fiscale. Il s’agit des mesures destinées notamment à améliorer la gestion des finances publiques.

Concernant le développement local, le projet de loi opte pour le renforcement du système de solidarité inter-collectivités locales pour réduire les inégalités entre les collectivités locales et assurer ainsi l'équilibre des budgets de celles défavorisées. Globalement, le gouvernement opte pour un budget 2019 axé sur les dépenses sociales. Un choix justifié, pour un pays confronté à une conjoncture économique difficile, avec un impact qui ne pourrait être qu’insupportable pour les couches sociales fragiles. Mais bien que le budget 2019 ait été élaboré dans un contexte marqué par un recul des prix du pétrole, il n’en demeure pas moins vrai qu’il comporte des aspects positifs et propose quelques pistes d'amélioration dans de nombreux domaines. Certes, les secteurs sociaux constituent un poste de dépense qui pèse sur les finances, mais le Président Bouteflika, accorde une priorité absolue à ce volet.

Ces dépenses n’empêcheront pas l'Etat d'être à la hauteur des attentes des populations, surtout confrontées à la cherté de la vie. Il convient de rappeler que l’élaboration de la loi de finances 2019 s’inscrit dans un contexte nécessitant l'intensification de la mobilisation en vue de mettre en œuvre les orientations et les engagements du programme gouvernemental, ainsi que de trouver des réponses et des solutions adéquates et rapides aux préoccupations urgentes des citoyens. Aussi, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des engagements du gouvernement, et en vue de répondre favorablement aux attentes légitimes des citoyens, cette loi de finances donne la priorité aux politiques sociales, l’appui du pouvoir d’achat des citoyens et l’accélération du processus de diversification de l’économie à travers la poursuite des grands chantiers et des stratégies sectorielles en vue de garantir les conditions de décollage économique et le soutien à l’investissement et à l’entrepreneuriat, outre la poursuite des grandes réformes, liées notamment au modèle de gouvernance.

Les orientations du Président de la République viennent en prolongement de celles des années précédentes, insistant particulièrement sur la maîtrise des dépenses et la rationalisation des dépenses en équipements, en améliorant l’efficacité et l’efficience des dépenses d’investissement, à travers l’accélération de la cadence de réalisation des programmes et des projets. Le gouvernement devrait s’atteler à faire de l'emploi une priorité, en accordant la plus grande importance à la création d’emplois dans le cadre des stratégies sectorielles et des investissements relatifs aux infrastructures, sans perdre de vue le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs dans les secteurs public et privé et de rehausser la compétitivité de l’entreprise.

A cela vient s’ajouter la poursuite de la dynamique d’investissement public et le renforcement de son rôle en tant que levier de développement des investissements privés, le gouvernement entend soutenir l'entreprise et promouvoir l’investissement privé à travers l'amélioration du climat des affaires, dans le sillage du nouveau modèle de développement.

Tout compte fait la loi de finances 2019 s'inscrit dans la continuité des lois de finances précédentes.

Farid Bouyahia

Ministère de l'Intérieur

Création de 14 nouvelles circonscriptions administratives

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas suivantes : Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran, a-t-on appris jeudi dernier auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

«Dans le cadre de la politique judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en matière d'aménagement du territoire et de réalisation d'un développement équilibré et global, et convaincu que l'avenir de notre pays repose sur

une vision stratégique prospective globale pour un aménagement du territoire qui réponde aux aspirations des citoyens à un véritable développement de leurs villes et wilayas,

le décret présidentiel n° 18-337 du 25 décembre 2018 portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et certaines nouvelles villes a été signé», lit-on dans le communiqué qui fait état de «l'entrée en vigueur de ce décret suite à sa publication dans le Journal officiel».

Les nouvelles circonscriptions administratives incluent «les grandes agglomérations ayant connu, récemment, un développement urbanistique considérable, à savoir Bouinan (Blida), Sidi Abdellah (Alger), Draa Errich (Annaba) et Ali Mendjeli (Constantine)», ajoute la même source.

«Dans le souci de placer les grandes villes classiques au cœur de cette approche, il a été convenu de classer les villes d'El Khroub, Zighoud Youcef, Hamma Bouziane, Constantine ville (Constantine), et Aïn El Turk, Arzew, Bir El Djir, Es-Senia, Oued Tlélat et Oran ville (Oran) sous forme de circonscriptions administratives territorialement compétentes, ce qui leur permettra de surmonter les problèmes soulevés dans l'encadrement et la gestion des grandes agglomérations», a indiqué la même source.

«L'organisation de ces sites devant prendre en charge les préoccupations de la population de façon plus efficiente sera installée en amenant les villes en question vers la modernité et le véritable développement durable», selon la même source.

Cette réalisation coïncide avec «la décision du Chef de l'Etat à classer les deux communes de Debdeb et de Bordj Omar (Illizi) en tant que daïras, ce qui constitue une promotion du rôle stratégique de ces deux agglomérations dans le développement de cette région frontalière importante».

Cette mesure s'inscrit dans la complémentarité de «la stratégie homogène décidée par le Président de la République en Conseil des ministres restreint en 2015, un point de départ pour la création de 10 wilayas déléguées dans le Sud qui avancent assurément vers le développement soutenu par ses habitants».

«Le Président de la République a donné des instructions précises pour renforcer l'effort de développement des circonscriptions et daïras créées, les accompagner pour être au même niveau que les autres institutions régionales de l'Etat et leur permettre d'assurer leurs missions de façon ordinaire, selon un plan bien ficelé et coordonné qu'il avait lui-même mis en place», a précisé la même source avant d'ajouter que «le Chef de l'Etat est déterminé à parachever cette action en passant vers les étapes suivantes ciblant les wilayas des Hauts Plateaux et du Nord conformément aux orientations contenues dans le plan nation d'aménagement du territoire».