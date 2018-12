61e anniversaire de la mort de Abane Ramdane : commÃ©moration Ã  Tizi Ouzou

La commémoration jeudi dernier du 61e anniversaire de la mort du chahid Abane Ramdane a été marquée par des festivités présidées par le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater. La délégation a procédé au dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire du chahid, l’architecte du Congrès de la Soummam à Larbaâ Nath-Irathen, suivi de la levée des couleurs nationales et la lecture de la Fatiha. La même délégation s’est auparavant recueillie devant la stèle de l’un des membres du CCE érigé à Sikh Oumoudour. Après une visite à la maison familiale du chahid transformée en musée, le wali a procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 750 foyers et de deux écoles primaires de son village natal : Azzouza ainsi qu’à Ait Atteli et Ighil Tazart. Le wali a annoncé l’inscription au profit de la commune natale du défunt de plusieurs projets de réalisation et de réhabilitation de structures de santé et sportives, dont entre autres un centre d’hémodialyse pour un montant de 70 millions de dinars, la réhabilitation des polycliniques des villages Azzouza et Taourirt Mokrane, ainsi qu’une aire de jeu de proximité, d’une piscine et la réhabilitation du complexe sportif communal. La wali a rappelé la détermination de l’Etat à tout mettre en œuvre pour garantir et assurer le bien- être des citoyens à travers la concrétisation de tous les projets. La commune de Larbaa Nait Irathen a bénéficié, en tout, de 13 projets de raccordement en gaz naturel au profit de 7.700 foyers pour un coût global de 820 millions DA, a fait savoir le directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed Djouadi.

Bel. Adrar