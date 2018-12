Alger : Plus de 100.000 familles relogÃ©es depuis 2014

Depuis le lancement de l'opération de relogement, en juin 2014, le nombre de familles relogées dans des logements décents, toutes formules confondues, s’élève à plus de 100.000. C’est ce qui ressort des déclarations du wali d’Alger qui s’est exprimé, ce jeudi, lors d'une conférence de presse tenue à Douera, à l'issue du parachèvement de la 3e phase de la 24e opération de relogement. A cet effet, Abdelkader Zoukh indiquera que ces familles relogées occupaient précédemment des habitats précaires tels les bidonvilles, les immeubles menaçant ruine ainsi que des caves, et mettra à profit cette opportunité pour rappeler que pas moins de 420.000 unités de différentes formules sont en cours de réalisation à Alger. Evoquant la falsification des dossiers de candidature visant à obtenir un logement, le wali a révélé que pas moins de 1.200 dossiers ont été transférés à la justice, et confié au passage que 100 unités ont été récupérées en vertu des décisions de justice défavorables aux bénéficiaires ayant obtenu ces logements frauduleusement. A propos des recours introduits par les citoyens exclus des listes des bénéficiaires, il a fait état de l’acceptation de 1.090 requêtes et ce, sur 18.000 dont les services de la wilaya ont été destinataires. Justement, le contrôle rigoureux des services de la wilaya d’Alger a porté ses fruits lors de cette 24e opération, dans la mesure où on compte en effet près de 140 postulants qui ont fait l'objet d'un résultat positif lors du contrôle mené au niveau du Fichier national du logement, qui a touché 1.887 candidats. 83 des mis en cause sont bénéficiaires de logements AADL, 23 d’entre eux possèdent un logement, 26 postulants ont bénéficié d'une aide de l'Etat quand 5 d’entre eux possèdent des permis de construire et même un postulant qui possède un logement LPP ! Pour revenir à la 3e phase de cette 24e opération de relogement, 4.000 familles bénéficieront de logements dont 3.000 unités de logements publics locatif (LPL) et 1.000 unités de logements sociaux participatifs (LSP). 1.800 logements ont été distribués avant-hier. Les heureux bénéficiaires de logements sont issus des communes de Douera et Saoula. Ils seront relogés à la cité 1.602 logements de Douera et à la cité 1.200 logements de ‘‘Haouch Mihoub 1’’ (nouvelle cité), sis à Baraki. L’opération se poursuivra jusqu’à demain et à l’issue de laquelle, environ 550 hectares de surfaces auront été récupérés depuis 2014. «Des assiettes foncières qui seront consacrées à la réalisation de plusieurs projets publics dans différents secteurs», a signalé Zoukh. Aussi, 16 familles seront relogées dans le cadre de la prise en charge des recours après avis favorable de la commission des recours de la wilaya, et 114 autres ont été relogées dans le cadre du programme d'urgence, issues des communes d’Oued Koreiche, Hammamet, Bologhine, Douera et Ouled Fayet. Profitant de cette occasion, le wali d’Alger a annoncé que la 25e opération de relogement sera lancée dès le mois de janvier 2019. « Celle-ci va permettre d’éradiquer définitivement l’habitat précaire, notamment les bidonvilles », a-t-il assuré, affirmant dans la foulée que 600 familles habitant des logements exigus à travers différentes communes de la capitale bénéficieront d’un logement décent lors de la prochaine opération. Il convient de rappeler à la fin que lors d’une précédente visite d’inspection, le wali d’Alger a affirmé qu’à la fin des vacances scolaires d’hiver, les élèves des circonscriptions administratives de Rouiba, Dar El-Beida, Bir Mourad Raïs et Baraki bénéficieront de nouveaux établissements scolaires.

Sami Kaidi