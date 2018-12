M.Bensalah reÃ§oit lâ€™ambassadeur du Mali : Le rÃ´le de lâ€™AlgÃ©rie saluÃ©

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur du Mali à Alger, Nany Touré qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission, a indiqué un communiqué du conseil. Lors de cette rencontre, qui a porté sur les relations bilatérales, les deux parties ont évoqué particulièrement la coopération constante dans divers domaines et affirmé la volonté des deux pays d’aller de l’avant dans ce sens, à la faveur du dialogue et de la concertation permanente. Lors de cette audience, l’ambassadeur du Mali a présenté un exposé sur la situation dans son pays, saluant le rôle important de l’Algérie dans le maintien de la stabilité au Mali. Les deux parties ont également échangé les vues sur la situation générale et les défis actuels dans la région.