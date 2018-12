Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie-Burkina Faso : Adopter une approche sÃ©curitaire commune

Le siège de l’APN a abrité, jeudi, l’installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Burkina Faso en vue de promouvoir les relations bilatérales et de renforcer la coordination et la coopération parlementaire.

La cérémonie d’installation a été présidée par Abdelhamid Si Afif, président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger, en présence de l’ambassadeur du Burkina Faso, Dominique Djindjer, et de Sofiane Mimouni, directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères.

Dans son intervention, Si Affif a évoqué la qualité des relations amicales et de bon voisinage qui unissent depuis de longues années les deux pays et peuples frères et affirmé la volonté de notre pays de les promouvoir aux plus haut niveau. «L’Algérie a toujours été et demeure fidèle à son appartenance africaine, elle s’est engagée à apporter son aide et sa solidarité à tous les peuples africains sans exception», a-t-il déclaré, rappelant l’effacement des dettes de plusieurs pays africains frères pris par le Président de la République, une décision qui reflète, selon lui, la solidarité et l’implication «pleine» et «effective» de notre pays dans le soutien aux peuples africains. Il a également abordé les défis communs auxquels est confrontée la région du Sahel et qui nécessite une implication sérieuse et efficace sur le terrain des parlementaires. «Nous faisons face à des défis communs. Il est nécessaire donc de conjuguer les efforts des pays de la région pour les relever» a-t-il précisé. L’intervenant a rappelé les fondements solides sur lesquels repose la politique de l’Algérie, basée sur la non ingérence dans les affaires internes des pays et ses efforts constants de soutien à ses voisins du Sud pour leur permettre de renforcer leurs capacités de lutte contre les différents défis et menaces.

Concernant le volet de la migration non régulière, il a souligné l’attachement de l’Algérie à adopter une approche globale qui prenne en compte tous les aspects, notamment celui du développement dans le cadre du respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, estimant que l’installation de ce groupe contribuera à la dynamisation de la diplomatie parlementaire. «Les deux instances législatives travaillent à un rythme régulier, à travers la coordination et la concertation, en sus de l’échange de délégations parlementaires et d’expertises», a-t-il souligné.

De son côté, l’ambassadeur du Burkina Faso a salué la profondeur des relations unissant les deux pays et les deux peuples et affirmé que ce groupe d’amitié parlementaire permettra d’insuffler une forte dynamique aux relations bilatérales.

Le diplomate a réitéré à cet égard l’attachement de son pays à raffermir» les liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays et à asseoir une complémentarité effective au mieux des intérêts des deux peuples.

Lors de la cérémonie d’installation, M. Azzeddine Toumi, président du groupe d’amitié parlementaire Algérie-Burkina Faso a déclaré que les relations entre les deux pays étaient caractérisées par une coopération et une consultation constante, en particulier sur des questions d’intérêt mutuel.

Sarah A. Benali Cherif