Dans la LUCARNE : Une inauguration Â«repoussÃ©eÂ»

l Le sport dans un pays donné ne peut être apprécié que par le nombre de ses pratiquants, des résultats qu'il peut réaliser et surtout de ses infrastructures. Ce dernier élément est considéré, à juste titre, comme indispensable du fait qu'on ne peut effectuer une pratique sportive sans avoir en main les terrains, les salles, les pistes d'athlétisme, etc. Ce sont des exigences normales qu'un pays est appelé à fournir à ses sportifs, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des compétitions majeures. Sans des infrastructures adéquates et quel que soit le niveau de vos sportifs, vous ne pouvez pas être l'hôte des sportifs de tous les pays, du fait que c’est devenu une condition indispensable à concrétiser au préalable. Ceci dit, et face au «gigantisme» ambiant et notamment les grandes compétitions aussi bien régionales qu'internationale, il faut répondre à un cahier des charges assez drastique. Nous avons constaté ces derniers temps comment la CAF s'est empressé de "retirer la CAN 2019 au Cameroun en raison de problèmes sécuritaires, mais aussi au fait que quelques infrastructures non-achevées accusaient un grand retard". Outre cela, le pays organisateur doit avoir au moins six stades opérationnels pour ladite compétition, surtout qu'elle se jouera avec 24 pays. D'où les difficultés qui peuvent surgir si un pays n'a pas pris ses précautions dès le départ. C'est-à-dire qu'avant même de postuler à l'organisation d'une telle halte de la "famille sportive du football africain", il faut avoir déjà les moyens de votre politique. D'où les difficultés rencontrées par la CAF pour trouver preneur pour la prochaine CAN. C'est vrai que l'Afrique du Sud et l'Egypte, les seuls candidats, sont tous les deux «prêts», mais… ce n'est pas le cas de notre pays. Si on avait eu l'insigne honneur de l'organiser en 1990, on n'a pu refaire le coup. D'ailleurs, on est parmi les rares pays à l'avoir organisée qu’une seule fois. C'est vrai qu'on aurait pu être les hôtes de celle de 2015 lorsque le Maroc s'était désisté contre toute attente et aussi en 2017, on a été devancé par le Gabon en raison d'un travail de "coulisses" énorme. Toujours est-il, avec le «gigantisme» actuel, il faut avoir au minimum six stades de haut niveau et aussi une infrastructure hôtelière de qualité et un réseau routier de haut niveau. Ceci dit, les stades algériens qui sont sur le point de connaître leur touche finale ne sont pas encore réceptionner. Néanmoins, cela fait longtemps qu'on est en train de répéter la même chose. Car, on ne cesse de différer la réception de ces fleurons du football national de trimestre en trimestre. D'ailleurs, on vient d'apprendre que le stade de Baraki qui devait être réceptionné en cette fin du mois de décembre ne sera pas finalement inauguré, surtout que l'entreprise chinoise chargée de sa construction vient d'écoper d'une «mise en demeure». Ce qui va causer un retard supplémentaire à cette réalisation attendue par tous. Ce n'est pas normal de s'éterniser dans un stade dont le lancement de sa "première pierre" date du siècle dernier. Ce n'est pas encore normal de vivre un prolongement d'un stade qu'ailleurs les délais de réalisation ne dépasseront pas les deux années. On est ainsi en face d'un retard «ahurissant» qui ne s’explique pas. C'est aussi le cas du stade de Tizi Ouzou, il était prévu qu'il soit réceptionné durant le mois de décembre. On est sur le point de passer à la nouvelle année 2019 sans qu’il soit, lui aussi, inaugurer. On passe de promesse à une autre, sans rien de concret. C'est d'ailleurs à cause du manque infrastructurel que l'Algérie n'avait même pas pensé à présenter sa candidature pour l'organisation de la CAN 2019. Aujourd'hui, l'Algérie du football ne peut offrir six stades décents si on venait à être désigné pour organiser la prochaine CAN. C'est vrai que cette éventualité ne peut se faire, mais elle prouverait qu'on n'est pas encore «prêt» du fait qu'on accuse énormément de retard dans la réalisation et la réception à temps des programmes lancés. Et cela n'est pas fait pour améliorer sensiblement notre infrastructure et permettre à notre pays d'être prêt à tout moment pour être l'hôte de n'importe qu'elle manifestation sportive de niveau mondial.

Hamid Gharbi