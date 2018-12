Coupe dâ€™AlgÃ©rie (suite 32es) : NAHD-CSC-USMBA qualifiÃ©s

Trois équipes de l’élite ont réussi à obtenir leur billet qualificatif aux 16es de finale. Il s’agit du Nasr Hussein-Dey, de l’USM Bel-Abbès et du CS Constantine. Une seule formation de l’élite est passée à la trappe. Il s’agit de la JS Saoura, qui, contre toute attente, a été éliminée par l’IB Lakhdaria aux tirs au but (5-4). En effet, la rencontre s’est terminée à l’issue du temps réglementaire et des prolongations comme elle a débuté. C’est-à-dire sur un score vierge. Les poulains de Houait qui évoluent en Division nationale amateurs (DNA) ont ainsi réussi à tenir la dragée haute à leur invité du jour, un gros calibre de la Ligue 1-Mobilis, la JS Saoura qui vient tout juste de se qualifier à la phase des poules de la Ligue des Champions africaine. En effet, les camarades de Derai se sont battus comme des lions sur leur terrain fétiche et devant leur chaud public. Ils ont mis la pression sur Boussemaha et ses partenaires. Ces derniers ont paru quelque peu émoussés après les efforts soutenus déployés lors de leur précédente confrontation en compétition africaine devant la formation marocaine de l’IR Tanger, qu’ils sont parvenus à écarter de leur chemin. Le coach des Sudistes, Nabil Neghiz, a procédé à quelques remaniements au sein de son équipe type, pour laisser souffler quelques-uns de ses éléments atteint de saturation physique après avoir fourni beaucoup d’effort face à l’équipe de Tanger. Un remaniement compréhensible mais qui n’a pas porté ses fruits. La qualification de l’Ittihad Lakhdaria, est le fait saillant de cette journée de coupe. Un grand coup réussi par les gars de ‘‘Palestro’’.

Autre match où cette fois la hiérarchie a été respectée. Celui qui a mis aux prises l’Olympique Akbou, équipe évoluant en division d’honneur, considérée comme le cendrillon des 32es de finale au NAHD. Les Husseindéens l’ont logiquement emporté sur deux réalisations signées Lekdja (11’) et Chouiter (90’). Pour sa part, l’USMBA sur son terrain a fait de même contre le Mouloudia de Cherchell, qui joue en Régionale 1, qu’elle a fait plier sur deux coups de butoir de Masmoudi (10’) et Tabti (90’+2). Enfin, le Chabab de Constantine, qui retrouve progressivement son meilleur niveau, a pris le meilleur sur le RC Bougaa (Régionale 1), qu’il a fait plier chez lui au stade Chahid Hamlaoui (3-1). Les buts des Sanafir ont été l’œuvre de Belkheir (28’), Belkacemi (64’) et Abid (73’). Bnizid a sauvé l’honneur pour les siens (54’). Les Constantinois persévèrent ainsi dans leur dynamique des bons résultats au grand bonheur de leurs milliers de supporters. Le RC Bougaa qui a atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition, quitte l’épreuve Dame coupe la tête haute.

Mohamed-Amine Azzouz



Résultats :

IB Lakhdaria 0 - JSS 0 (5-4 tab)

O. Akbou 0 - NAHD 2

USMBA 2 – MS Cherchell 0

CSC 3 – RC Bougaa 1



16es de finale :

IBL-CSC

USMA-USMBA

USMK-NAHD