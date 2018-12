Match amical international : Qatar 0 - AlgÃ©rie A' 1

L'Equipe nationale A' n'a pas déçu jeudi dernier lors de son match amical face au Qatar à Doha. Mieux, l'EN s'est imposée par un but à zéro face à l'équipe première du Qatar, ce qui donne un peu plus de valeur et de prestige à ce succès censé rendre sa crédibilité au joueur local.

Dans l'historique des confrontations entre les deux sélections, l'Algérie restait sur une défaite en 2015 sous l'ère Gourcuff et avec les pros, qui plus est. De quoi donner un sens à cette victoire.

L'équipe nationale A' a joué et gagné son match amical face au Qatar au stade Khalifa Stadium de Doha. Avec une équipe composée de neuf joueurs issus du championnat local, les Verts ont dominé leur adversaire de bout en bout devant des gradins malheureusement vides, sur décision du sélectionneur du Qatar qui instaure un black-out total autour de son équipe.

Décomplexés et volontaires à souhait, les Verts ont multiplié les assauts par l'entremise des incontournables Bounedjah et Belaili, mais encore Meziane. Il est vrai que les deux équipes ont été renvoyées dos-à-dos au vestiaire à la pause, mais il n'en demeure pas moins que les coéquipiers de l'excellent Boudaoui avaient toutes les raisons de prétendre à un meilleur score.

En deuxième mi-temps, Djamel Belmadi a décidé de maintenir son onze de départ, articulé autour d'un schéma tactique en 4-3-3. Comme en première période, les Algériens vont asseoir leur domination sur le match et c'est en toute logique qu'ils parviennent à ouvrir le score par l'entremise de Bounedjah (56'). Servi en profondeur, l'attaquant d'Al Sadd s'appuie sur Belaïli avant de lober le gardien adverse en plein axe. Un avantage amplement mérité pour la bande à Belmadi qui a réussi à faire preuve également de solidité défensive devant les quelques assauts de l'adversaire.

L'heure de jeu passée, le sélectionneur national procédera à des changements de sorte à donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Sur les dix-huit joueurs convoqués, seuls Salhi et Naidji n'ont pas été alignés et encore l'attaquant du Paradou AC avait déclaré forfait la veille du match déjà pour cause de blessure.

En dépit des changements, ce qui a fait que le match baisse un tant soit peu d'intensité, les Verts parviendront à conserver leur petite avance jusqu'au coup de sifflet final.

Il faut dire que ce succès est très important pour la sélection A' qui disputait à l'occasion son tout premier match international sous la houlette de Djamel Belmadi. Ce dernier qui avait eu un réquisitoire peu flatteur sur le championnat local qu'il qualifiait de "malade" entre autres à son arrivée, semble avoir changé d'avis depuis. La veille du match face au Qatar déjà, il reconnaissait avoir été séduit par le talent et le sérieux de plusieurs joueurs.

Cette victoire devrait donc servir à décomplexer un peu plus la sélection locale et permettre à ses joueurs d'évoluer sur leur réelle valeur. "Le sélectionneur nous a demandé de jouer sans complexe. Il nous a demandé de donner le meilleur de nous même tout en prenant du plaisir. Nous avons appliqué les consignes et nous avons été récompensés à la fin", a déclaré le milieu de terrain Oussama Chita, déjà convoqué et titularisé lors du match décisif face au Togo (victoire 4-1).

Djamel Belmadi a dit clairement aux joueurs que cette sélection A' va servir de tremplin aux meilleurs pour intégrer l'équipe A. "Il y aura encore des matches en mars et les portes de la ‘‘A’’ vous seront ouvertes. A vous de montrer que vous la méritez", a-t-il dit tout en leur promettant de ne léser personne. Une nouvelle page est en train de s'écrire...

Amar B.