Lâ€™ENTREFILET : Lâ€™exponentiel

L’année 2018 tire à sa fin et laisse un goût culturel prononcé. Une année marquée par de prestigieux événements, festivals, colloques, salons… A travers les quatre coins du pays, un large public a eu l’occasion d’assister à des festivals de musique, de théâtre, de danse, de calligraphie et de bien d’autres activités culturelles qui n’attendaient que le lever de rideau pour descendre dans la rue et s’exposer aux amoureux de culture et de curieux scotchés par ce foisonnement artistique.

Le Salon international du Livre d’Alger s’est taillé la part du lion avec la réussite de son édition annuelle aux côté de l’Opéra d’Alger dont le programme s’est érigé en must pour les amoureux de cet art. Le cachet international de certains événements n’a fait qu’accroître le prestige de ces institutions et l’engouement des Algériens venus très nombreux s’abreuver d’art et de littérature. La grande majorité des régions d’Algérie étaient au rendez-vous.

Cette année a connu aussi, malheureusement, la disparition de grandes figures de la culture nationale qui ont tous eu droit à de vibrants hommages. Une année qui augure d’un regain certain pour les événements culturels durant les jours, les mois et l’année qui pointent.

K. Morsli