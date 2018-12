Exportation : Cap sur lâ€™Afrique de l'Ouest

L'Algérie envisage d'entamer des négociations avec la Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue de conclure un accord commercial préférentiel entre les deux parties, a indiqué mercredi à Alger le ministre du Commerce, Said Djellab, ce qui permettra la facilitation d'accès des produits algériens à cette zone qui représente un marché de 300 millions de consommateurs», a précisé M. Djellab lors de la cérémonie de cloture de la Foire de la production algérienne. Pour M. Djellab, l'Algérie a entamé effectivement la négociation sur un accord commercial préférentiel avec la Mauritanie qui a abrité, en octobre dernier, la foire de la production algérienne en prouvant que «le produit national possède une place dans les marchés extérieurs». L'Algérie ciblera, par la suite, des marchés des pays de l'Afrique centrale et australe, a ajouté le ministre. Cela reflète, selon lui, «l'orientation stratégique du pays vers son continent qui représente un espace naturel». Et d'ajouter: «l'Algérie est un pays pionnier en Afrique, et nous devons intégrer un contenu économique dans notre relation diplomatique et politique distinguée sur le continent, un objectif que nous cherchons à atteindre». A ce titre, il a noté que les études économiques montrent que l'Algérie sera au cours des prochaines années le plus important marché prometteur de par le monde, le volume des échanges commerciaux ne dépassant pas les 11%». «Nous avons une marge de manœuvre très importante avec les pays de l'Afrique, d'où la nécessité pour nous d'œuvrer à ce que l'Algérie décroche sa part sur ce marché», affirme le ministre. Cette nouvelle orientation vers l'Afrique sera concrétisée par de nombreux salons et manifestations économiques dans lesquels l'Algérie participera dans ce continent, a expliqué le ministre ajoutant que l'Algérie compte participer à 29 salons en Afrique sur 53 salons internationaux hors le pays durant la période 2019/2020. L'Algérie avait participé à 25 salons et manifestations économiques durant 2018 dans plusieurs capitales, dont Washington, Bruxelles, Nouakchott et Doha en vue de promouvoir le produit local dans les marchés internationaux. Ces salons ont été couronnés par la signature d'importants contrats d'exportation, a rappelé le ministre citant la signature de 25 contrats durant le salon de Nouakchott (Mauritanie) et 12 contrats durant le salon de Libreville (Gabon). Dans sa stratégie d'exportation, l'Algérie s'appuiera sur les secteurs de l'agroalimentaire, l'industrie électronique et l'électroménager ainsi que les produits pétrochimiques et les produits pétroliers, et ce, après la couverture de la demande nationale d'ici deux ans.