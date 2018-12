Commercialisation des produits participatifs

Les règles de la finance islamique sont désormais connues. Elles viennent mettre fin aux assertions selon lesquelles l’exercice de ce genre de finance dite également participative serait un saut dans l’inconnu.

Publié au Journal officiel no 73, ce règlement, adopté par le Conseil de la monnaie et du crédit le 4 novembre dernier, a pour objet de définir les règles applicables aux produits dits participatifs ne donnant pas lieu à perception ou à versement d'intérêt et de définir les conditions d’autorisation préalable, par la Banque d’Algérie, des opérations de banque relevant de la finance participative, des banques et établissements financiers agréés.

Le texte précise que les opérations concernées sont notamment la Mourabaha, la Moucharaka, la Moudaraba, l'Ijara, l'Istisna’a, le Salam, ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. La banque ou l’établissement financier voulant lancer des produits participatifs doit obtenir une autorisation préalable de la Banque d’Algérie. A ce sujet, le texte précise que l’existence d’une section comptable ou d’un département financier propre au «guichet finance participative» a pour principal objectif, l’établissement des états financiers dédiés, y compris l’établissement d’un bilan faisant apparaitre l’actif et le passif de ce guichet ainsi qu’un état détaillé des revenus et des dépenses y afférents. Les dépôts en compte d’investissement sont soumis à un accord écrit conclu avec le client, autorisant la banque à fructifier ses dépôts dans le portefeuille des projets et opérations du «guichet finance participative» que la banque accepte de financer. Le déposant ouvre droit à une part des bénéfices dégagés par le « guichet finance participative « et supporte une part des pertes éventuelles enregistrées dans les financements engagés par la banque, note encore le même texte. Rappelons, dans cette optique, que lors du premier symposium dédié à la finance islamique, tenu novembre dernier à Alger, les intervenants ont appelé, unanimes, au renforcement du cadre légal et réglementaire. M. Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, estimait nécessaire que l’amendement de la loi sur le commerce apporte, pour les produits de la finance islamique, une disposition légale permettant l’émission de «sukuk» pour les entreprises, lesquelles nécessitent, a contrario, des «sukuk» souverains, le visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. Aujourd’hui, précisait l’universitaire, «on effectue une sorte de contournement, par l’utilisation du titre participatif, prévu par la loi sur le commerce, en l’adaptant pour qu’il soit conforme aux préceptes de la charia». En effet, l’’utilisation des Sukuk va permettre à l’Algérie, comme l’explique Ezzedine Ghlamallah, cofondateur du cabinet SAAFI, organisateur dudit symposium, «de diversifier ses sources de financement externes en lui donnant accès aux investisseurs institutionnels islamiques, mais elle va aussi contribuer au financement de ses entreprises nationales qui pourront, une fois que le marché sera mature, trouver en ces titres hybrides participatifs une solution de financement à leurs problématiques de trésorerie sans pour autant passer par une introduction en bourse ou avoir recours à des émissions obligataires».

Fouad Irnatene