M. Ouyahia reÃ§oit le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Japon : Renforcer le dialogue politique Ã  diffÃ©rents niveaux

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi, à Alger, le ministre des Affaires étrangères du Japon, M. Taro Kono qui effectue une visite officielle en Algérie, dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays, indiquent les services du Premier ministre, dans un communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères M. Abdelkader Messahel.

Le ministre se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution



Le ministre japonais s'est recueilli au sanctuaire des martyrs (Alger) à la mémoire des martyrs de la Révolution du 1er novembre 1954. M. Taro Kono a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Le MAE japonais, Taro Kono :

L'Algérie contribue à la stabilité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient



Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono a assuré jeudi à Alger que l'Algérie «contribue à la stabilité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient», soulignant que son pays prêtait une «grande attention» à son potentiel économique. Intervenant au terme de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, M. Kono a affirmé que le Japon accordait une «importance particulière» aux relations avec l'Algérie qui contribue à la stabilité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, soulignant qu'elle est la 4ème puissance économique en Afrique, à laquelle le Japon prête «une grande attention». M. Kono a ajouté que les deux parties se sont mises d'accord pour «renforcer le dialogue politique à différents niveaux et rehausser ainsi les relations bilatérales à un niveau supérieur», rappelant que le Japon et l'Algérie ont de «très bonnes relations» traditionnelles depuis l'ouverture du bureau de la représentation du Front de libération nationale (FLN historique) en 1958 à Tokyo et l'établissement des relations officielles diplomatiques en 1962. Le chef de la diplomatie japonaise a exprimé la volonté de son pays d'élargir davantage l'implantation des entreprises japonaises en Algérie afin de contribuer à la diversification industrielle, qui est «une grande priorité» pour l'Algérie. «Nous avons convenu de faire avancer les dossiers dans le domaine des investissements ainsi que celui de la non double imposition entre les deux pays», a-t-il ajouté. Faisant savoir qu'il a été décidé de «tenir un 2ème dialogue l'année prochaine», il a indiqué que les deux parties ont également convenu de renforcer le dialogue et la coopération sur la lutte contre le terrorisme et les mesures contre l'extrémisme violent qui sont «une clé» pour la stabilité de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Pour M. Kono, au sein de la communauté internationale, l'Algérie est «un acteur important» pour le Japon, espérant une «participation active» de l'Algérie lors du sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) au mois d'août prochain à Yokohama.



Projets d'accords en négociations



De son côté, M. Messahel a indiqué avoir passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays, ajoutant que «nous avons constaté ensemble qu'on peut encore beaucoup et mieux faire, en raison du potentiel qui existe de part et d'autre». «Nous avons un certain nombre de projets d'accords qui sont en négociations, mais nous avons convenu durant le premier trimestre de l'année prochaine de lancer le comité mixte économique.

Il sera un grand rendez vous, avec la finalisation des documents qui sont en négociations pour être certainement signés à Tokyo», a-t-il dit, relevant que le lancement de ce comité mixte permettra de «donner de l'élan et de booster la coopération bilatérale». M. Messahel a dit avoir «beaucoup insisté sur la présence des investisseurs japonais en Algérie, eu égard au potentiel économique, aux infrastructures, à la position géographique et stratégique de l'Algérie, mais également sa stabilité et sa sécurité, des facteurs essentiels qui encouragent davantage la présence des opérateurs japonais en Algérie».

La coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste a été également abordée, a noté M. Messahel, soulignant que «nous avons un mécanisme qui existe, mais qui gagnerait à être renforcé». «Nous avons prochainement des rendez-vous pour essayer de faire en sorte que cette relation dans le domaine de la coopération en matière de lutte antiterroriste prenne la place qu'il faut dans la coopération globale de l'Algérie avec le Japon», a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué avoir évoqué la TICAD, relevant que nous «avons au sein de l'UA, nos propres décisions et que les formats avec nos partenaires, comme nous l'avons fait avec l'UE, doivent se faire dans l'esprit et la lettre des orientations de nos chefs d'Etat, qui définissent le caractère ou le format de ces partenariats».

La coopération pays arabes-Japon a été, par ailleurs, évoquée, a dit M. Messahel, ajoutant que le Japon s'apprête à réunir l'année prochaine la 2ème session de ce dialogue à laquelle «nous allons prendre part». D'autres questions ont fait également objet d'un échange de vues, comme la situation en Libye, au Sahel et au Moyen-Orient, ainsi que la concertation entre les deux pays concernant la réforme du système de l'ONU, et particulièrement la réforme du Conseil de sécurité, a souligné M. Messahel, précisant que les Africains comme les Japonais y «tiennent beaucoup».



Mme Shino, porte parole du chef de diplomatie japonaise

«La visite de M.Taro Kono à Alger est très satisfaisante»

Le renforcement des relations bilatérales et le prochain sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) que le Japon organisera l’année prochaine à Yokohama ont été au cœur des discussions entre le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono et les responsables algériens rencontrés lors de sa visite à Alger a indiqué sa porte parole Mme Mitsuko Shino lors d’un point de presse organisé jeudi à l’hôtel Sofitel. Le chef de la diplomatie japonaise a été reçu en audience par le Premier ministre Ahmed Ouyahia , et a eu des entretiens approfondis avec son homologue M. Abdelkader Messahel. Mme Shino précisera que le Japon est très intéressé de développer davantage ses relations économiques avec l’Algérie qui est la 4ème puissance économique en Afrique.

Pour ce faire, la relance de l’accord d’investissement intervenue l’année dernière est selon elle de bon augure et ce après six ans de blocage. Elle dira aussi qu’il y a « une forte demande » du côté algérien et japonais pour investir en Algérie. Actuellement y sont présentes une vingtaine d’entreprises. Et d’autres, à l’image d’Isuzu, Hino, Toyota ont introduit des demandes pour la réalisation d’usines de montage de véhicules. Ces entreprises sont en attente de la réponse du Conseil national d’investissement dira-elle. Elle rappellera aussi que Nissan est déjà présent en Algérie dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Hasnaoui. Interrogée sur la règle 49/51 perçue par certains opérateurs étrangers comme une entrave à l’investissement étranger en Algérie , elle dira que cette question n’ a pas été évoquée lors des discussions.

Toutefois, la porte parole du chef de la diplomatie japonaise indiquera que « l’amélioration de l’environnement des affaires, l’encouragement de l’investissement à travers la réunion du comité mixte prévue le premier trimestre de l'année prochaine » ont été abordés par les deux parties. Elle indiquera aussi que les exportations algériennes vers le Japon ont baissé d’un quart au cours des dernières années.

Mais ajoutera-t-elle si le Japon est très désireux de renforcer sa présence en Algérie et de contribuer à la réussite de la politique de diversification de l’économie engagée par les pouvoirs publics, il n’en reste pas moins aussi que Tokyo veut aussi investir dans la formation de la ressource humaine. C’est très important selon elle, car cet investissement permettra d’assurer aux projets initiés une durabilité. Sur un autre registre Mme Shino indiquera que l’Algérie contribue à la stabilité de la région et que les deux pays ont convenu de renforcer le dialogue et la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.

Une réunion est prévue dans ce sens l’année prochaine à Tokyo.



Yokohama abritera la TICAD VII



La visite du chef de la diplomatie japonaise a aussi permis d’évoquer la TICAD VII qui se tiendra du 28 au 30 août 2019 à Yokohama. La présence à ce sommet des pays de l’Afrique du Nord dont l’Algérie est importante dira Mme Shino. « Le sommet est en phase de préparation .M. Taro Kono effectue des visites pour discuter avec les pays africains des sujets qu’ils souhaiteraient voir inclure dans l’ordre du jour de ce prochain sommet » a-t-elle indiqué. Les 6 et 7 octobre prochains, le Japon accueillera les délégations ministérielles des 54 pays africains à l'occasion de la Réunion ministérielle TICAD. Cette permettra d'examiner l'état d'avancement des mesures annoncées aux niveaux ministériel des TICAD V et VI.

Nadia Kerraz