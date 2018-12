Installation du groupe parlementaire AlgÃ©ro-argentin : booster la coopÃ©ration sud-sud

La Commission des affaires étrangères de l’Assemblée populaire nationale (APN) a procédé, hier à Alger, à l’installation du groupe d’amitié parlementaire algéro-argentin en présence d’un représentant de notre ministère des Affaires étrangères

S’exprimant à cette occasion, le président de la commission des AE à l’APN a déclaré que l’Algérie et l’Argentine sont liées par des relations d’amitié et de coopération «fortes» et «historiques» et rappelé à cette occasion que les deux pays activent dans plusieurs organisations partageant les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Abdelhamid Si Afif ajoutera, par ailleurs, que l’inauguration, par l’Algérie, d’une stèle commémorative en hommage à Saint-Martin, une «icône» du combat pour la libération de l’Amérique latine ainsi que l’inauguration à Buenos Aires de la stèle commémorative honorant la mémoire du fondateur de l’Etat algérien moderne, l’Emir Abdelkader, vient forger dans le marbre les liens d’amitié continus entre les deux peuples. Mettant à profit cette opportunité, l’orateur a fait une rétrospective des relations bilatérales depuis leur établissement, un certain 24 novembre 1964. A ce propos, il soulignera que les années 2005 et 2008 constituent deux étapes «importantes» dans les relations entre les deux nations.

«L’année 2005 a connu d’importantes consultations politiques au plus haut niveau et qui s’est couronnée par une rencontre entre les deux chefs d’Etat en marge du sommet Amérique du Sud-Pays arabes au Brésil», a-t-il indiqué, avant d’ajouter que la seconde étape n’est autre que la visite d’Etat qu’a effectuée, en novembre 2008, en Algérie, l’ancienne présidente de l’Argentine, Mme Fernandez De Kirchner.

Le président de la Commission des affaires étrangères a, d’autre part, mis en exergue le fait que plusieurs mécanismes viennent sanctionner cette coopération fructueuse entre les deux nations amies. On citera, à ce sujet, la commission mixte entre les gouvernements qui s’est soldée par la signature de 21 contrats dans plusieurs domaines, dont l’énergie, la santé, les finances ou encore l’agriculture et la pêche. «L’Argentine est le septième fournisseur de l’Algérie et nous aspirons à l’augmentation des exportations algériennes en Argentine», a fait savoir Si Afif, qui assure dans la foulée qu’il existe une volonté des deux parties pour l’établissement d’une coopération parlementaire forte. «Nous espérons que ce groupe d’amitié ouvrira de nouveaux horizons entre les deux nations et ce, en devenant un espace qui permettra le rapprochement et le partage des vues», a-t-il souhaité, ajoutant que l’Algérie accorde un intérêt «particulier» à la diplomatie parlementaire en tant qu'outil alternatif à la diplomatie officielle et lui octroie une place stratégique dans la Constitution de 2016 qui vient parachever les réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Argentine a affirmé que l’installation du groupe d’amitié algéro-argentin est une occasion pour «renforcer davantage nos relations», en dépit de la distance qui sépare les deux pays, et exprimé son admiration de l'expérience diplomatique algérienne. S.E.M Ruben Buira n’omettra pas de préciser que les relations bilatérales sont «importantes» dans le domaine commercial et très «profondes» dans le domaine de la coopération médicale.

«Les exportations argentines s’élèvent annuellement à un milliard de dollars. Nous exportons essentiellement du blé tendre, du mais, du lait en poudre et des produits agro-alimentaire», a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que ce groupe va permettre d’obtenir de «meilleurs» résultats à l’avenir. De son côté, la présidente du groupe parlementaire d’amitié algéro-argentin, Wafia Boureghda, a affirmé que l’Algérie et l’Argentine ont toujours eu des relations «privilégiées» dans divers secteurs, tels que l’économie, les sciences et les technologies. «L’histoire retiendra que l’Argentine est le premier pays qui a fourni à notre pays un réacteur nucléaire», a-t-elle rappelé non sans signaler que la diplomatie parlementaire est le cadre «idoine» pour le «renforcement» de la coopération entre nos deux peuples.

Sami Kaïdi