M. Bedoui reçoit les ambassadeurs américain et espagnol : Renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu hier à Alger l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a abordé les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de leur renforcement, indique un communiqué de ce ministère. Cette audience a permis d’aborder “les relations de coopération entre les deux pays et d’échanger sur les moyens de leur renforcement, notamment en matière de valorisation du potentiel et des atouts des territoires, liés au développement local”, précise la même source.

Le renforcement des relations algéro-espagnoles a été abordé, hier, lors d’un entretien entre le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et le nouvel ambassadeur du Royaume d’Espagne, Fernando Moran. Cette rencontre a été l’occasion de souligner “les relations stratégiques et historiques liant les deux pays et d’aborder le renforcement du partenariat algéro-espagnol dans les domaines d’intérêt commun, notamment en matière de sécurité routière et de collaboration pour la mise en place des mécanismes dans la lutte contre l’immigration clandestine”.