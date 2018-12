Alger : 1.800 familles relogÃ©es aujourdâ€™hui

La wilaya d’Alger reprend, aujourd’hui, la 3e et dernière phase de la 24e opération de relogement et procèdera à cette occasion à la distribution de logement pour 1.800 familles résidant des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets ou encore celles vivant dans l’exiguïté. Ce relogement touchera également les familles occupant des espaces dans des établissements scolaires, notamment, à la Casbah, Dergana, Ain Kahla (Cheraga), Cité Bentalha (Baraki), Bourouba. Les familles seront conduites vers leurs nouvelles demeures situées à Ouled Fayet, Douéra et Baraki.

S’exprimant, lundi, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa visite de plusieurs projets dans la capitale, le wali d’Alger a assuré que l’élimination de l’habitat précaire et des bidonvilles à Alger est «imminente» et a annoncé à cette occasion que la 25e opération qui est en cours de préparation éliminera «définitivement» ce genre de logements. «Il faut savoir que plus de 30.000 logements réservés aux Algérois sont en cours de réalisation», a assuré Abdelkader Zoukh qui a rappelé, dans ce sens, que de juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment, les dispositifs de l’AADL, du social et de la formule du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a pu loger plus de 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares. Pour éviter l’apparition de nouveaux bidonvilles, il est procédé à la démolition de toute construction illégale et les 530 hectares d’assiettes foncières sont affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logements, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement.

Réception de 24 groupements scolaires,2 CEM et 2 lycées



Lors de sa visite d’inspection le premier responsable de la wilaya s’est enquis de l’avancement des travaux dans plusieurs établissements scolaires à l’Est et l’Ouest d’Alger. Sur site, M. Zoukh a déclaré que cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la reprise scolaire, prévue le 6 janvier 2019, soit à la fin des vacances d’hiver. «Ces écoles devraient désengorger les autres établissements et alléger un tant soit peu la surcharge sur les élèves», a-t-il expliqué.

A ce sujet, l’on apprendra qu’à l’issue des vacances en question, les élèves des circonscriptions administratives de Rouiba, Dar El Beida, Bir Mourad Raïs et Baraki bénéficieront de nouveaux établissements dont le nombre est de 24 groupements scolaires, 2 CEM et 2 lycées. À ce propos, le wali d’Alger a fait état de l’existence de plusieurs projets portant la réalisation de 72 groupements scolaires, 40 collèges et 27 lycées, «des structures dont les travaux ont débuté ou en voie de lancement», en sus des 117 groupements scolaires, 27 collèges et 14 lycées qui sont en cours de d’achèvement et devant être prêts lors de la prochaine rentrée scolaire. «Le dégel des structures scolaires et la consécration, par le Gouvernement, d’une importante enveloppe financière ont permis de relancer les travaux dans plusieurs communes et rattraper le retard accusé lors des dernières années qui ont connu une pénurie en matière de ressources financières», a-t-il précisé.

Evoquant l’état des classes préfabriquées placées dans certains établissements scolaires pour pallier la surcharge, Zoukh a précisé que ces écoles sont «régulièrement» contrôlées afin de «préserver» le bon état de la structure, à commencer par la disponibilité du chauffage.

Sarah A. Benali Cherif