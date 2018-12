Il a fait don de 2783 ouvrages Ã  la BNA : Lâ€™hommage Ã  Cheikh Bouamrane

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a rendu hier à la bibliothèque nationale un hommage à la famille du défunt Cheikh Bouamrane, ancien ministre de la culture et de la communication qui a fait don de 2783 livres d’histoire, de littérature, de théologie, de philosophie…et des manuscrits. Cheikh Bouamrane est une sommité intellectuelle et culturelle qui a apporté une grande contribution aux fondements de la culture, a rappelé le ministre en présence de sa famille. Né à El Bayadh, Cheikh Bouamrane a rejoint l'école coranique dès son jeune âge avant de poursuivre ses études et obtenir un certificat d'études primaires en 1938. Il s'est renduen France où il a obtenu un doctorat de philosophie en 1956. Après l'indépendance, il a exercé comme professeur à l'institut de philosophie à l'université d'Alger dont il devient directeur. Cheikh Bouamrane a présidé l'Union des écrivains de 1995 à 1996 avant d'être désigné à la tête du HCI en 2001.

Kader Bentounès