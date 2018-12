une feuille de route dÃ¨s 2019

Dans un contexte financier nouveau, le gouvernement algérien s’est orienté vers une nouvelle vision basée sur la redynamisation et l’accompagnement du processus de développement économique du pays, dans différentes directions, notamment, la promotion des exportations hors hydrocarbures à laquelle il attache un intérêt particulier. Toute une stratégie consacrée dans la feuille de route, qui sera enclenchée début 2019, elle donne une plénitude aux accords de partenariats, de libre échange dans le cadre d’accord préférentiels donnant la primeur au produit algérien sur les marchés ciblés. L’encouragement des exportations hors hydrocarbures devra, dans cette optique, ouvrir des perspectives pour le développement de la production locale dans tous les domaines à valeur ajoutée pour l’économie du pays. Aussi, les mesures de soutien et d’accompagnement de la promotion des exportations hors hydrocarbures, éligibles à l’élargissement sur la base de concertations permanentes, entre le gouvernement et les opérateurs économiques, a rassuré le Premier ministre, s’inscrit dans cette dynamique qui devra marquer l’année 2019. Il reste à présent de miser sur la réussite de la bataille de la compétitivité des produits, au plan de la qualité et du coût et de relever le défi de la diversification économique préconisée par l’Etat.

Dans cette optique, le ministre du Commerce a fait part, comme première action, de déplacements à l’international pour faire connaître le produit algérien qui était méconnu à l’étranger. Une action qui devait consister à promouvoir ce dernier «d’autant plus qu’il peut concurrencer les autres produits étrangers «sur le plan de la qualité et du prix», dira M. Saïd Djellab qui était, hier, l’invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la radio nationale. Aussi, «Il fallait comme support à cette dynamique, une vision à long terme».

Et c’est en 2018, qu’une étude a été lancée avec un bureau à Genève, le centre du commerce international, pour voir quels sont les secteurs éligibles à l’international, et les facteurs bloquants à résoudre, a rappelé le ministre. «Sur cette base, nous avons axé sur des secteurs, et sur des fonctions horizontales comme la qualité, la logistique et l’information commerciale», précisera le ministre. Et d’ajouter : «Nous sommes prêts à aller vers une feuille de route pour l’année 2019», à savoir, «une stratégie à moyen terme pour la promotion des exportations». Une année où «la problématique de réussite des exportations sera le sujet central de tout débat économique». Ainsi, «en janvier, nous aurons notre feuille de route, notre plan d’action qui sont une résultante de toutes nos actions et qui englobera tous les aspects pour réussir cette démarche», ajoutera le ministre du Commerce. Une feuille de route à laquelle adhèreront tous les opérateurs économiques, et de souligner qu’«aujourd’hui, il y a un regain de confiance et un changement de mentalités». Pour preuve, dira-t-il, «Tous les opérateurs présents à la foire de la production nationale parlaient cette fois d’export et pas d’autre chose. C’est un indice très fort».



L’arrêté portant produits soumis au DAPS publié probablement début janvier



Au titre de cette stratégie, le ministère du Commerce compte opérer un redéploiement du rôle des institutions d’appui à l’export, à savoir Algex et la Safex qui auront un rôle moteur clé dans l’accompagnement des exportateurs. M. Saïd Djellab explique que la Safex sera chargée de l’aspect logistique alors qu’Algex aura un rôle d’observatoire des marchés extérieurs. D’autres institutions intervenant dans l’export assumeront leurs missions de contrôle, de conformité et de qualité des produits à l’export, indiquera le ministre. En matière de financement des exportations, le premier responsable du secteur a affirmé que l’Etat assure cette fonction, «mais c’est le dispositif diagnostiqué qui est lourd et qui handicape l’acte d’exporter», a-t-il avoué. «Donc, il s’agit d’une réforme de ce mécanisme pour le rendre plus efficient et palpable en termes d’impact à l’export».

Dans le cadre de cette stratégie, l’Etat est engagé à soutenir, à hauteur de 50%, les charges liées au transport terrestre maritime ou aérien des marchandises exportées, devait-il préciser. En matière de financement des services à l’export, une question soulevée par les exportateurs, le ministre a fait état de discussions avec les services concernés pour examiner les moyens de financer, entre autres, les bureaux de liaison, et les services après-vente. D’autres actions ont été entreprises, notamment l’identification des maillons où il fallait axer beaucoup plus, entre autres en ce qui concerne les procédures bancaires, en l’occurrence le change et le rapatriement des produits de l’exportation. A ce titre, le ministre a souhaité une forme de présence des banques algériennes, en Afrique en tant qu’orientation principale de la stratégie à l’export.

Une occasion pour signaler que «des négociations pour un accord préférentiel sont en cours avec la Mauritanie, dont une deuxième opération d’exportation sera lancée dans 10 jours, alors qu’une troisième opération est prévue dans quinze jours à destination du Sénégal, et éventuellement pour des accords de libre échange avec la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), qui représente 300 millions de consommateurs en attendant la zone africaine de libre échange d’ici 2020».

Dans le sillage de son intervention, le ministre a indiqué qu’en 2018, les exportations hors hydrocarbures ont augmenté de plus de 50% et qu’en dehors de la pétrochimie, les produits industriels et les produits agroalimentaires étaient les plus exportés. Pour cette année, «chaque produit a triplé en exportation et, en fin d’année, nous aurons 2,8 milliards de dollars d’exportations, a-t-il souligné. Pour 2019, des véhicules montés localement seront exportés en Afrique et nous irons vers 10 millions de dollars d’exportations de ciment, ajoutera l’invité de la rédaction.

La même année verra l’élaboration «d’un fichier des exportateurs, des produits exportés et des accompagnateurs pour mieux mettre en œuvre notre stratégie d’exportation», fera savoir le ministre. A une question sur le droit additionnel provisoire de préventif de sauvegarde applicable aux marchandises importées, il dira que «les mesures d’interdiction ne sont pas durables et, que tous les produits qui vont être protégés vont être soumis à cette mesure». L’arrêté portant produits soumis au DAPS va être prochainement publié, probablement début janvier et «c’est une protection temporaire», pour 3 à 5 ans maximum, a-t-il insisté. Un temps pour permettre de consolider notre production.

D. Akila