SÃ©tif : Tous les moyens pour conquÃ©rir les marchÃ©s

Après l’organisation récente du Salon «Sétif-Export» inauguré par le ministre du Commerce et marqué par un franc succès, avec pas moins de 50 entreprises implantées sur le territoire de cette wilaya, qui font en grande majorité dans l’exportation, c’était hier au tour d’une conférence-débat consacrée à l’exportation d’être organisée par la chambre de commerce et de l’industrie «El Hidhab» de se situer donc dans le prolongement de cette dynamique.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle s’est tenue en présence de nombreux opérateurs économiques de cette wilaya et animée par Belgacem Rahmani, maître d’enseignement à EHC Montréal au Canada, où il est établi, qui répondait ainsi à l’invitation des responsables de la chambre de commerce et de l’industrie «El Hidhab» pour se pencher sur ce sujet d’actualité et en dire le pourquoi et le comment.

Intervenant dans une démarche stratégique appuyée par des exemples concrets et surtout beaucoup de pédagogie, l’intervenant fera d’emblée sur le terrain de la sensibilisation des chefs d’entreprises présents et souligner à travers des exemples concrets l’importance de l’exportation dans la consolidation de la démarche économique.

«Nous savons aujourd’hui que bien des pays industrialisés et même non industrialisés exportent, ces exportations sont importantes aussi bien pour l’opérateur économique qui faire rentrer au pays des devises que pour l’Etat. Si vous voulez réussir dans vos exportations, il faut avoir des produits de qualité, c’est ce qu’on appelle le passeport», dira Belgacem Rahmani qui appellera les opérateurs économiques a être des critiques sévères à l’endroit de leur produit.

Dans un contexte qui s’inscrit de plain-pied dans la démarche gouvernementale de diversification de l’économie et partant la promotion des exportations hors hydrocarbures, l’intervenant qui prendra l’exemple de certains pays comme la France, l’Allemagne, le Canada et les USA ne manquera pas de faire état de cette mission d’encouragement et d’accompagnement de l’état et citer dans ce contexte le rôle des ambassades où le gros des ressources humaines sont au service de l’économie de leur pays et des entreprises, établissant de ce fait la nécessité d’une reconfiguration dans ce domaine.

Dans un pays où les potentialités existent il faut donc que l’Etat continue à encourager la création d’entreprises génératrices de richesses et d’emplois et faire dans le sens d’une production de qualité. Comme il faudrait que la population encourage les entreprises en achetant le produit national.

Des potentialités que Ali Mansouri, le président de la chambre de commerce et de l’industrie «El Hidhab» ne manquera pas mettre en exergue, soulignant «qu’une telle initiative s’inscrit de plain-pied dans la stratégie du gouvernement et que l’année 2019, comme devait en faire état le ministre du Commerce, sera celle de l’export.

C’est donc une journée qui est destinée à encourager les opérateurs économiques à abonder dans ce sens et surtout ancrer cette culture de l’export au sein de l’entreprise.

Nous avons des entreprises et tous les moyens nécessaires pour conquérir d’autres marchés, notamment en Afrique et nous nous y attelons.»

F. Zoghbi