Lutte contre la corruption : 1.100 agents publics ont bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™une formation

1.100 agents publics ont bénéficié d’une formation au titre de la seconde phase du programme de formation spécialisé de lutte contre la corruption, a indiqué mardi à Tamanrasset le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC). Intervenant en ouverture d’une session de formation organisée à l’Institut de formation des cadres des affaires religieuses de Tamanrasset en direction des agents publics des différents secteurs, en présence des élus locaux, Mohamed Sebaïbi a souligné que «la seconde phase du programme de formation spécialisé de lutte contre la corruption intervient suite aux expériences cumulées de sa première phase». Devant s’achever aujourd’hui, cette session de formation prévoit l’animation et l’explication d’une série d’axes inhérents aux risques de corruption dans les marchés publics, le contrôle interne et la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle s’assigne comme objectifs de permettre aux fonctionnaires publics de mener leurs missions, dans le respect de la régularité et l’intégrité, en leur dotant des moyens à même de perfectionner et consolider leur conscience sur les dangers de la corruption, a indiqué le président de l’ONPLC.

Lancé en 2016, ce programme, qui a permis la formation, depuis, de 2.600 agents publics, devra profiter au début de l’année prochaine, dans le cadre de la formation des fonctionnaires des wilayas du Grand-Sud du pays, aux agents de la wilaya d’Illizi, après ceux des wilayas d’Adrar et Tamanrasset qui ont profité de ces sessions ce mois de décembre, a ajouté M. Sebaïbi. Le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi, a, pour sa part, indiqué que l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption constitue un des mécanismes issus des réformes prônées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ajoutant que cette session de formation contribuera à la promotion de la conscience des personnels des administrations publiques et des élus locaux sur l’importance de la lutte contre ce fléau.