Tourisme intÃ©rieur : Une offre diversifiÃ©e

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présidé, hier, à l’hôtel El Djazaïr (Alger), une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le Groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et la Fédération nationale des hôteliers (FNH). Une convention dont l’objectif est de promouvoir le tourisme intérieur et de valoriser la destination Algérie auprès des citoyens algériens pour découvrir un peu plus les régions de leur pays. Cet accord donnera l’occasion aux travailleurs et à leurs familles de bénéficier des avantages des centres de thermalisme et les complexes hôteliers implantés dans les quatre coins du pays. Il fera également la promotion du tourisme saharien et le tourisme thermal mais aussi la préparation de la saison estivale de l’année 2019.

Dans son allocution d’ouverture, le premier responsable du secteur a mis en avant l’importance de la convention paraphée entre les trois parties, en indiquant que celle-ci coïncide avec le tourisme hivernal, une période qui connaît, selon lui, une demande en continuelle augmentation de la part des familles algériennes, particulièrement sur le Grand Sahara, considéré comme un pôle touristique par excellence.

A ce propos, Abdelkader Benmessaoud révèlera que cette convention va proposer des remises de 50% sur les billets d’avion pour les voyageurs du réseau domestique et 30% pour ceux qui fréquenteront les hôtels et surtout les stations thermales. A ses yeux, le défi de son secteur aujourd’hui est de relancer le tourisme intérieur ou local à travers la valorisation des potentialités touristiques que renferme l’Algérie. Il informera que « dans le cadre de l’application de la stratégie de modernisation du secteur en diapason avec les nouveaux besoins du tourisme mondial, le ministère a lancé de grands chantiers dont l’objectif premier est d’améliorer la qualité des services, en commençant par la décentralisation des relations entre l’administration et le citoyen à travers la numérisation de l’administration et en facilitant la tâche au citoyen », soulignant le fait que la réception des cent hôtels, actuellement en cours de réalisation, va permettre de jouer sur la réduction des prix, du fait de la concurrence. Il précisera également que « le tourisme constitue le nouveau moteur de développement durable, de soutien à la croissance et de vecteur clé de la tertiarisation de l’économie en raison du potentiel de création de richesse, d’emploi et de génération de revenus durables ». Le ministre abordera à l’occasion des prochaines Assises nationales du tourisme, prévues en janvier 2019, dont l’optique est d’évaluer le Schéma directeur d’aménagement touristique 2030, le cadre stratégique et référentiel de la politique touristique en Algérie.

Il faut savoir également que le tourisme intérieur est susceptible de développer les activités touristiques dans le pays et d’œuvrer à attirer le plus grand nombre de touristes nationaux vers ces régions du Sud du pays aux atouts touristiques prometteurs.

Prenant la parole, le secrétaire général de l’UGTA soulignera que cette coopération entre le ministère et la centrale syndicale est un axe économique, culturel et sociétal. « Cette coopération n’est pas uniquement d’ordre financier mais également pour reconstruire le tissu sociétal et améliorer le relationnel entre nos citoyens mais aussi revenir à nos traditions et valeurs humaines », dira Abdelmadjid Sidi-Saïd.

Pour lui, l’un des trésors de la vie sociétale algérienne est la solidarité qui est «innée et génétique» dans notre société. «Notre pays a traversé une période difficile et nous avons transcendé cette période. Il est temps de reconstruire le tissu sociétal et le relationnel », a-t-il noté, en affirmant que l’endroit le plus adéquat pour tisser des liens reste l’espace touristique». Le SG de l’UGTA donnera comme exemple la visite des salariés de la région sud-est du pays qui engendrera le transfert des traditions entre les deux parties et suggèrera à l’occasion de développer ce qu’il a qualifié de «zones positives». C’est dans ce contexte que « nous avons lancé au début de l’année cette expérience et nous la renouvelons aujourd’hui », ajoutera le patron de la centrale syndicale, en précisant que les secteurs du tourisme et de la culture sont des pourvoyeurs d’emplois par excellence, ce qui permettra, selon lui, de mettre la création des postes d’emplois en adéquation avec ce qu’il a qualifié d’ «entente citoyenne » (accord de partenariat : NDLR)

Mohamed Mendaci