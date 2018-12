Formation professionnelle : Assouplissement des conditions dâ€™accÃ¨s

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels vient de prendre la décision de procéder au réexamen des conditions d’accès aux différentes spécialités pour les candidats ayant quitté les bancs d’école.

En effet, pour bénéficier des formations offertes, les conditions d’accès vont être allégées, avec l’abaissement du niveau de scolarité exigé. Le département de M. Mohamed Mebarki a ainsi programmé près d’une centaine de spécialités au profit des candidats n’ayant pas dépassé le cap des études du cycle primaire pour la prochaine session de février 2019. Au niveau local, les centres de formation sont appelés à élargir les branches de formation professionnelle en fonction des besoins de l’économie nationale dans plusieurs secteurs d’activité économique, tels que l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie, le tourisme et l’artisanat. Il est même question d’étendre ces mesures aux travaux publics, les télécommunications et les transports, tout cela, avec l’objectif d’ « améliorer le niveau de la formation et les modes d’apprentissage à un maximum de jeunes et réduire ainsi les déperditions issues du système scolaire. La tutelle est déterminée à poursuivre la stratégie d’amélioration de la qualité de la formation, et «son adaptation à l’évolution économique du pays», comme l’a affirmé le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, en septembre dernier, à l’occasion de la rentrée 2018. Selon Mohamed Mebarki, près de 450.000 jeunes quittent, annuellement, l'enseignement général classique sans diplôme ni qualification et, chaque année, quelque 300.000 candidats qui échouent à l'examen du baccalauréat s'orientent vers des instituts de formation professionnelle. Aussi, à la veille de chaque rentrée, une campagne de communication en direction des jeunes est organisée en collaboration avec plusieurs ministères et organismes, pour les informer des conditions d'inscriptions aux différents diplômes et certificats, à savoir les filières et spécialités ouvertes et leur localisation, ainsi que les possibilités d'internat.

Le ministre avait mis l’accent sur l’importance de la «coordination et la concertation» avec l’environnement socioéconomique «pour une meilleure adéquation des formations aux réalités du pays». Et c’est dans cette optique que son département veut hisser le niveau des apprenants à travers des projets de partenariats avec les opérateurs économiques, notamment pour le développement des compétences et l’apprentissage des métiers. Mebarki a souligné dans ce contexte que l’objectif du plan d’action du secteur est de mettre en place un service public de formation de qualité, afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques et sociaux des compétences professionnelles dans différents domaines, et de contribuer à l’amélioration de l’employabilité des diplômés de la formation.

Dans ce contexte, la tutelle a émis une instruction aux Directions de formation des wilayas, pour l’établissement du programme des formations pour la session de février 2019. L’instruction insiste sur l’importance du respect de la directive n°44 publiée le 31 mai 2018, concernant la préparation de la rentrée 2018, et ce, afin de poursuivre l’exécution de la nomenclature des branches de formation. Le réexamen des conditions d’accès et les facilitations visent à diminuer le taux de déperdition scolaire, et une fois aux centres de formation, de permettre à ces apprenants une orientation adaptée à leurs aptitudes et compétences, ce qui facilitera par la suite l’intégration au marché du travail, une fois le diplôme de formation acquis.

C’est dans ce cadre que les conseillers d’orientation et d’insertion professionnelles sont appelés à jouer un rôle important pour informer et orienter les candidats aux formations correspondant à leurs profils. Par ailleurs, la tutelle a demandé à ses directeurs d’encadrer et de superviser le processus d’orientation et de sélection, et de permettre aux candidats d’avoir de plus amples informations sur les branches de formation et leurs conditions, à travers l’organisation de portes ouvertes ou de visites guidées aux ateliers au niveau des établissements de formation.

A titre de rappel, la nouvelle nomenclature des formations pour la rentrée 2018 compte 23 branches professionnelles. Avec l’introduction d’une nouvelle branche ‘‘art, culture et patrimoine’’, et la restructuration de quatre branches de l’édition 2012, les candidats à la formation professionnelle ont donc un large choix de 478 spécialités après la création de 54 spécialités nouvelles.

Tahar Kaidi