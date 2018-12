Production fruitiÃ¨re : Les besoins couverts Ã  100%

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a fait état, mardi à Alger, d'une abondance de fruits avec une moyenne de 40 kg/personne par an, ajoutant que la production locale couvrait à 100% les besoins des citoyens.

Cette quantité inscrit l'Algérie dans la liste des pays consommateurs de fruits, a avancé M. Bouazghi dans son intervention à l'occasion de l'ouverture de la rencontre nationale sur la filière arbres fruitiers.

En 2017, l'Algérie a exporté 409 tonnes de fruits, notamment vers la Thaïlande, l'Espagne, le Vietnam et la Russie, a-t-il rappelé, ajoutant que ce résultat est le fruit de la politique de développement agricole mise en oeuvre par le secteur.

Cette politique, poursuit le ministre, «a donné lieu à une amélioration notable en termes de production et d'offre agricole, notamment en ce qui concerne les récoltes stratégiques permettant de couvrir les besoins alimentaires en s'appuyant sur la production locale et ce afin de réduire le volume d'importation, diversifier la production en quantité et en qualité avec des avantages relatifs et compétitifs et renforcer les fondements d'un développement durable susceptible de créer des opportunités d'exportation».

Adoptée depuis 2000, cette politique tend à couvrir les besoins alimentaires, élever les capacités de production à travers la création de nouveaux terrains de mise en valeur, l'extension des superficies irriguées, la rationalisation de l'utilisation de l'eau, le renforcement des exportations et des capacités de transformation, de conserve et de stockage dans les chambres froides et ce pour garantir une meilleure régulation de produits et maitriser les fluctuations des prix, a-t-il expliqué. Cette série de mesures mises en oeuvre par le secteur sur tous les niveaux «a permis d'atteindre «des résultats probants», a-t-il mis en avant, soulignant dans ce sens, que «nos marchés sont approvisionnés régulièrement et connaissent une disponibilité en matière de produits agro-alimentaires de base, enregistrant parfois des excédents pour certains produits, ce qui a ouvert des horizons pour accéder au marché international». Occupant une place importante dans la politique agricole, la filière Arboriculture fruitière en Algérie est caractérisée par sa diversité, a-t-il mis en exergue. A ce propos, M. Bouazghi a fait savoir que la surface boisée en arbres fruitiers était de l'ordre de 154.000 hectares en 2000 passant à 262.000 hectares en 2018, soit une hausse de 70 %, précisant que les arbres occupent 3% de la superficie arable cette année.

Cette filière offre plus de 1,6 millions de postes d'emploi permanent et saisonnier outre de nombreuses entreprises activant dans les secteurs de la mise en valeur, le conditionnement et l'industrie manufacturière.