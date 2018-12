Â«Le soleil en fin de journÃ©e - Chems el-achiyaÂ»,de Kaddour Mâ€™Hamsadji

Voici un recueil de textes d'inégale longueur —apparemment sans lien direct —donc considérés comme autonomes- et pas trop éloignés du genre littéraire appelé «nouvelle» ; des textes qui, comme autant de souvenirs anciens, émergent dans la mémoire de l’auteur, au reste, fortement nostalgique. Pour bien faire comprendre le sens de son propos, Kaddour M’Hamsadji a d’abord tenu à expliquer au lecteur l’expression «Chems-el-achia», en français «Le Soleil en fin de journée». On apprendra ainsi que celle-ci émane de la mère de l’écrivain qui, «arrivée à un certain âge», lui disait souvent en ces termes, alors qu’il était encore enfant : «Que mon apparence actuelle ne te trompe pas mon fils chéri, car je suis comme le soleil en fin de journée…». Devenu âgé à son tour, Kaddour M’Hamsadji nous confie cette anecdote en toute sérénité, du haut de ses 84 ans : «Aujourd’hui, à l’âge que j’ai, c’est mon tour de constater que je suis comme «le soleil en fin de journée…». Au premier abord, le titre du recueil, issu d’une expression consacrée, fait craindre l’habituelle «saga familiale baignant dans un sirop mêlé de nostalgie et de regret», quelquefois d’amertume. Or «Le soleil en fin de journée» déconcerte à peine franchie la page 13, intitulée «Avant la fin du jour» : on se rend compte, très vite en effet, à la lecture de ces premières pages, que l’auteur n’est pas de ces «cuistres» qui veulent surplomber leur lectorat ; au contraire, l’intention manifeste de Kaddour M’Hamsadji semble d’instruire ce lectorat en le divertissant. De lui ouvrir les yeux en quelque sorte, de jeter pour lui une lumière nouvelle sur le monde actuel, lesté pour ainsi dire de «l’ombre du passé».

Présentées de façon non chronologique, comme par souci d’effacer les différentes strates du temps, la quinzaine de textes qui composent «Le Soleil en fin de journée» couvre ainsi plusieurs décennies du vécu et de la carrière de l’écrivain. Si elles en incarnent les différentes facettes, elles ont en commun ce mélange typique d’étrangeté et de réalisme, et s’orchestrent avec à-propos autour du thème de la remembrance. Dans chaque récit, le passé s’insinue dans le présent, s’infiltre dans les rêves, piège les pensées, comme un «souvenir fragmentaire qui aurait tardé à revenir et qui se serait glissé entre les couches de l’air, non sans avoir longuement hésité. Pour l’écrivain, l’homme semble ne pouvoir survivre que par un courage sans illusions, et dans une constante tristesse.



Indubitable, chaque jour que Dieu fait



On a donc sous les yeux un recueil certes vertigineux, mais néanmoins structuré de façon subtile ; surtout qu’il est difficile, dans l’étendue quasiment incroyable du savoir-vécu encyclopédique de l’écrivain, de distinguer ce qui correspond à la réalité vécue de très longue date de ce qui est le fruit d’une imagination géniale. Quant à la «(re)mise au goût du jour» des remembrances de Kaddour M’Hamsadji, elle est à la fois un des thèmes du recueil de textes en question et l’un des «projets» centraux de l’écrivain. En l’occurrence, la transmission d’une expérience forgée au fil des années grâce à un vécu existentiel extrêmement riche, multiple, un peu à la manière de l’écrivain et critique littéraire portugais Fernando Pessoa». Et comme, pourrait-on ajouter, l’auteur écrit aussi de toutes les manières possibles, le plaisir de la lecture ne se dément jamais, qui tient pour beaucoup à l’extraordinaire variété du ton employé.

Autant le dire aussi, la dimension didactique du recueil en question ne se conteste pas : le discours explicatif y abonde, nourri de «ces textes autonomes évocateurs de vies dans le temps où le soleil s’était levé d’un horizon pour parcourir, tout en l’éclairant, son long chemin figuré dans le grand ciel — Ce ciel qui donne et qui retient. Puis, arrivé au terme de sa destinée, il se couche pieusement derrière l’horizon opposé qui, au fort de son humilité, se voile d’une nuit noire et profonde…».

Bref, a-t-on enfin découvert un sens caché à l’œuvre évocatrice de Kaddour M’Hamsadji ? La question permet en tout cas à l’écrivain d’écrire sans doute ses plus belles pages, mais aussi les plus prégnantes. Nonobstant les excellentes contributions de Yasmina Khadra, de Lounis Ait-Aoudia et d’Anis Mezzaour dans lesquelles ils rendent, chacun à sa façon, un hommage très appuyé à l’écrivain. «Le Soleil en fin de journée» est en effet une somme de presque tous les registres possibles : didactique, épique, tragique parfois. Incessants jeux sur les mots —notamment les noms—, humour noir quelquefois, satire et, par-dessus tout, avalanche de souvenirs qui s’égrènent l’un après l’autre, pour le bonheur du lecteur, en fin de compte conquis.

Kaddour M’Hamsadji l’a d’ailleurs écrit au terme de l’introduction à son recueil : «Quoiqu’il en soit, ‘’Le Soleil en fin de journée’’ est indubitable chaque jour que Dieu fait.» Nouvelle preuve, s’il en fallait encore, qu’un chef-d’œuvre n’a pas à se draper dans l’esprit de «trop de rigueur» littéraire pour mériter cette appellation.

«Le Soleil en fin de journée, chems-el-achia», de Kaddour M’Hamsadji, Office des Publications universitaires, Alger 2018, 283 pages.

Kamel Bouslama