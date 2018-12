Dans la LUCARNE : La FAF Ã  la rescousse

La saison 2018/2019 reste un peu spéciale pour les différents clubs de l’élite, puisque c’est un peu le charivari du fait qu’on ne sait pas encore les ambitions des uns et des autres, si ce n’est que quelques équipes sont vraiment dans la «dèche». Ils n’arrivent plus à suivre le rythme de la Ligue1. Leurs ennuis financiers sont tels qu’ils ont besoin «urgemment» d’un coup de main pour essayer de s’en sortir, eu égard à leur déficit financier qui devient d’année en année encore plus grand. Certains n’arrivent plus à équilibrer leurs finances du fait qu’ils ne possèdent ni sponsors ni repreneurs qui peuvent leur permettre de «s’extirper» de leur mauvaise passe actuelle. Il faut constater que jusqu’à maintenant nombreux sont les clubs qui n’arrivent pas à payer leurs joueurs même ceux qui les quittent. Ce qui explique que certains d’entre eux recourent à la CRL (chambre de résolution des litiges) pour tenter de se faire payer. Ce qui n’est pas toujours le cas. L’USMBA actuellement est en butte à une sérieuse situation où les «caisses sont vides», puisque les joueurs las d’attendre veulent se faire payer rapidement. Quelques-uns d’entre eux ont quitté les rangs du club, d’autre sont en train de menacer de faire la même chose. Ce club qui avait remporté la coupe d’Algérie la saison écoulée face à la JSK est dans une situation peu envieuse. Le CRB, qui était dans la même impasse depuis le démarrage du championnat national en août dernier, est en train d’entrevoir le «bout du tunnel». A cause de cela, comme on le sait, ce club de la banlieue d’Alger s’est vu défalquer trois points suite au forfait, at home, contre l’ASAM, puisqu’on n’a pas réussi à payer pour que les joueurs des différentes catégories soient qualifiés et avoir leurs licences d’une manière règlementaire pour entamer la compétition nationale. En bénéficiant d’une entreprise nationale comme sponsor majoritaire (Madar), le CRB a vu sa situation financière et administrative s’améliorer avec aussi l’arrivée de Saïd Allik comme directeur général du club. Il est vrai que les clubs de la Ligue 1 et 2 sont devenus professionnels dès la saison 2010/2011. Là, on avait exigé d’eux qu’ils répondent à un cahier des charges assez compliqué et surtout contraignant. On est passé alors de clubs à but non lucratif à des entreprises sportives commerciales. C'est-à-dire qu’ils rentrent dans une logique capitaliste où ils doivent faire des bénéfices et générer de l’argent pour bien subsister à leurs besoins quotidiens et autres. On avait même exigé d’eux de construire leurs propres centres de formation. Ce qui n’est pas encore le cas de nos jours. C'est-à-dire que nos clubs sont loin aujourd’hui de mériter l’appellation d’entreprises professionnelles. Car, ils continuent de recourir à l’argent des «pouvoirs publics». Huit ans après, on peut dire qu’on est à la case départ. C’est ce qui avait obligé, d’une certaine façon, la FAF à tenter de leur apporter son aide en projetant de leur chercher des «bailleurs de fonds».

«La Fédération algérienne de football, soucieuse d'assurer l'avenir professionnel» de cette discipline sportive, a appelé les clubs en difficultés financières à lui «exprimer leur volonté d'aide», pour qu'elle puisse les accompagner dans leur quête de trouver de nouveaux bailleurs de fonds, a annoncé cette instance samedi dans un communiqué. «Devant l'accumulation des problèmes financiers chez certains clubs professionnels, et soucieuse de trouver des solutions pérennes pour l'avenir du football professionnel, la Fédération algérienne de football a sollicité les présidents de clubs sportifs amateurs (CSA) et les présidents des Conseils d'administration des sociétés sportives par actions (SSPA) qui souhaitent être accompagnés par la FAF dans une opération de recherche d'investisseurs de lui adresser une manifestation d'intérêt», a indiqué la FAF sur son site officiel. L'instance, dirigée par Kheireddine Zetchi, a pris le soin d'expliquer aux clubs que leur manifestation d'intérêt pour cette aide, entrant dans le cadre de l'ouverture du capital, «doit être exprimée» aussi bien par «l'Assemblée générale du CSA» que par «le Conseil d'administration de la SSPA», tout en recevant l'accord des autorités locales. «De son côté, la FAF, qui assurera le pilotage de cet ambitieux projet, prendra attache avec le monde des entreprises à travers les associations patronales, pour créer un espace de concertation entre le monde du capital et les clubs professionnels», s'est-elle encore engagée. Il est entendu que la démarche de la Fédération ne sera entamée qu'une fois tous les engagements auront été pris par les clubs professionnels pour l'ouverture des capitaux. Il est clair que suivant les statuts d’un club professionnel il lui appartient, par lui-même, de ramener l’argent et les ressources financières dont il a besoin. Ce n’est pas à la FAF de le faire pour lui. Comme la FAF veut «s’immiscer», malgré elle, dans la gestion des clubs en leur cherchant des sponsors, elle reste vraiment à l’écoute pour un dénouement heureux de cette nouvelle position.

Hamid Gharbi