Qatar â€“ AlgÃ©rie : Les locaux Ã  lâ€™honneur !

La sélection nationale des joueurs locaux, renforcée par le goleador d'Al Sad SC, Bounedjah, et l'attaquant de l'ES Tunis, Belaili, affrontera aujourd'hui à Doha l'équipe première du Qatar, en match amical.

Pour rappel, les responsables de QFA souhaitaient rencontrer l'EN avec tous ses stars, dans un premier temps. Pour cette joute, qui se déroule hors date FIFA, ils devront se contenter de la seconde sélection. Par ailleurs, sur demande de son sélectionneur, «Al Annabi» jouera contre les Verts sans la présence du public ni de la presse. A moins d'une semaine du coup d'envoi de la coupe d'Asie des Nations, organisée par les Emirats Arabes Unies, et à l'abri des yeux, le technicien catalan Félix Sánchez Bas veut ainsi brouiller toutes les cartes de ses futurs adversaires. Cette rencontre face à l'EN servira donc de préparation pour le Qatar, qui évoluera dans le groupe B en compagnie de l'Arabie Saoudite, son grand rival, du Liban et de la Corée du Nord, dans cette phase finale de la Coupe d'Asie. Avant le match face à l'Algérie, les coéquipiers d'Akram Afif se sont déjà produits six fois face à la Chine, la Palestine, l'Equateur, l'Ouzbékistan, l'Islande et la Suisse au cours de leur compagne de préparation pour ce rendez-vous continental. Du côté algérien, cette partie amicale sera l'occasion pour le staff technique national de voir les joueurs locaux à l'œuvre face à un adversaire respectable. Avant le départ pour Doha, les camarades de Salhi étaient en regroupement au centre technique de Sidi Moussa. C'est le premier regroupement de Belmadi avec la sélection A'.

Ce stage, ponctué par une rencontre fort intéressante, devra permettre au coach de stabiliser son effectif pour cette sélection, d'une part, mais aussi de dénicher les éléments ayant les capacités requises pour être convoqués en équipe première. A six mois de la CAN 2019, le sélectionneur national est toujours à la recherche de nouveaux profils pour renforcer son équipe.

Notamment pour certains postes, comme l'axe central, la pointe de l'attaque ou en milieu défensif, qui restent à pourvoir.

C'est l'occasion rêvée pour les joueurs locaux de prouver de quoi ils sont capables. A la veille du départ de la délégation algérienne pour le Qatar, le coach national a déclaré que tous les joueurs convoqués pour se déplacement auront du temps de jeu à l'occasion de cette confrontation.

A Doha, l'équipe nationale, qui est arrivée tard dans la nuit de dimanche, a effectué une séance de décrassage le lendemain matin, et une séance technico-tactique en soirée, le jour même. Mardi, l'équipe s'est entraînée une seule fois en fin d'après midi, après une virée à l'Academy Aspire. Mercredi, Belmadi à soumis son team à un dernier galop à l'heure du match.

A noter que l'Algérie a rencontré le Qatar à quatre reprises, en amical seulement. Les verts comptent 2 victoires pour un nul et une défaite face à Al Annabi.

