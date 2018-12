ConfÃ©rence rÃ©gionale des wilayas de lâ€™Est prÃ©paration : Active de la rentrÃ©e scolaire

C’est en présence du wali, Nacer Maskri, de cadres et directeurs centraux qu’Abdelhakim Belabed, secrétaire général du ministère de l’Education nationale, a procédé hier à Sétif à l’ouverture de la conférence régionale de l’Est de préparation de la rentrée scolaire 2019-2020.

Une rencontre qui s’étalera sur 3 jours au siège de la direction de l’éducation, regroupant les directeurs de l’éducation de 17 wilayas de l’Est, les chefs de service directement impliqués dans la préparation de cette rentrée aux différents niveaux de l’organisation pédagogique, du personnel ainsi que de la programmation et du suivi qui se veulent des maillons forts dans la préparation d’une aussi importante échéance.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle s’inscrit de plain-pied dans la dynamique impulsée à ce secteur par la ministre de l’Education, Nouria Benghabrit, et consacre ainsi une place particulièrement importante à la concertation et aux échanges entre l’administration centrale et les acteurs du terrain et abonde ainsi sur le terrain d’une efficacité qui ne laisse rien au fait du hasard dans un secteur aussi important qui accueille des millions d’enfants et permet, comme c’est le cas, d’appréhender les objectifs fixés avec précision.

Cette conférence, si elle s’inscrit donc dans une démarche fondée essentiellement sur l’efficacité et les réalités du terrain, de même que les moyens d’envergure consentis par l’Etat à ce secteur, n’est pas sans avoir un fort caractère symbolique quand on sait qu’elle se déroule dans une wilaya où des avancées importantes on été relevées ces dernières années à tous les niveaux. «Le choix de Sétif ne relève donc pas du fait du hasard et se veut être une marque de reconnaissance aux efforts déployés par toutes celles et ceux qui ont su hisser ce secteur au niveau qui est le sien aujourd’hui», dira Abdelhakim Belabed. Dans son intervention préalable aux travaux d’ateliers qui marqueront le déroulement de cette rencontre, l’intervenant mettra l’accent sur l’objet d’une telle conférence décidée, dira-t-il, par la ministre de l’Education avec deux autres rencontres du genre prévues au début de l’année 2019 pour les wilayas du Centre et le 6 janvier pour celles de l’Ouest. Des rencontres dont il soulignera l’impact attendu au titre, notamment, de la mise en place de structures organisationnelles et d’infrastructures d’encadrement pour la préparation, la meilleure qui soit, de la prochaine rentrée scolaire avec des résultats et des recommandations qui seront présentés à la ministre qui «insiste beaucoup sur la rationalisation et l’utilisation optimale des moyens humains, matériels et logistiques».

