AlphabÃ©tisation : Formation au profit des encadreurs

Plus de 80 encadreurs de classes d'alphabétisation ont entamé, lundi dernier au Technicum Bachir-Khellaf de Khenchela, un séminaire de formation portant sur la pédagogie de l'enseignement ainsi que des techniques didactiques pour adultes. Le directeur de l'antenne locale de l'Office d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, Djamel Hakkar, a indiqué que le but principal de cette formation est d'inculquer aux encadreurs des sections d'alphabétisation les méthodes pédagogiques devant leur permettre d'assurer une meilleure prise en charge des apprenants.

Cette rencontre, de deux jours avec la participation d'un enseignant et d'un inspecteur d'arabe, vise également à relever le niveau de professionnalisme des encadreurs des centres d'alphabétisations et à renfoncer la stratégie visant à éradiquer ce fléau. Il est à noter que la deuxième journée de cette formation permettra de débattre des questions inhérentes à l'examen des trois niveaux de cours d'alphabétisation.