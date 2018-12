Les rÃ©sultats du premier trimestre de l'annÃ©e scolaire 2018-2019 : SATISFAISANTS

81% au cycle primaire, 61% au cycle moyen et 63% au cycle secondaire ont obtenu la moyenne n L’annulation des mauvaises observations des bulletins, une proposition appréciée par les associations des parents d'élèves et syndicats



Alors que les syndicats des enseignants et ceux des parents d’élèves ont déploré des résultats en deçà de la moyenne au premier trimestre, le ministère de l’Education nationale vient, chiffres à l’appui, démentir ce constat, subjectif, «établi sans fondement aucun», selon les responsables du secteur.

En effet le département de Mme Nouria Benghabrit a dévoilé, hier, lors d’une conférence de presse, les chiffres du premier trimestre qui ne semblent, à priori, pas aussi négatifs que le craignaient les acteurs du secteur. «Les résultats sont globalement satisfaisants», a déclaré la directrice de l’évaluation. En langage de chiffres, on apprendra qu’au cycle primaire le pourcentage d’élèves ayant obtenu la moyenne est de plus de 81% c’est-à-dire plus des trois quarts des élèves. Au cycle moyen, le pourcentage est de 61% et 63% pour le cycle secondaire, «les élèves fournissent plus d’efforts à l’examen du baccalauréat», souligne la responsable. Mme Samia Mezaïb a fait savoir, a ce propos, que «cette année et pour la première fois ces résultats sont présentés au grand public, au troisième jour des vacances scolaires et ce, grâce à la plate-forme numérique mise en place par le ministère de l’Education nationale qui a permis d’exploiter les résultats saisis par les établissements scolaires», a-t-elle dit, précisant que : «Nous sommes à plus de 95% d’établissements saisis sur cette plate-forme, soit plus de 27.000 établissements tous cycles confondus, ce qui nous permet d’avoir des données pertinentes sur l’ensemble», a-t-elle dit. Cependant, Mme Mezaïb a noté cependant que quelques établissements ont connu des perturbations de connexion «mais la saisie est en cours au niveau local». Selon elle, «ce problème sera résolu à l’avenir suite à la décision prise par le gouvernement pour relier tous les établissements scolaires à ALCOMSAT1». En ce qui concerne les matières, plus des trois quarts des élèves du primaire ont obtenu la moyenne au niveau des trois matières (arabe, mathématiques et français) +75% en arabe, +70% en math et +66% en français. En 5e année primaire, les résultats ont augmenté de près de 4 points au niveau des trois matières. «Ce qui nous laisse espérer de bons résultats à l’examen de fin du cycle primaire», affirme Mme Mezaïb. Les résultats par matière au cycle moyen 70% des élèves ont obtenu la moyenne en arabe, 40% en mathématiques et 55% en langues étrangères. Au niveau secondaire, près de 60% des élèves ont obtenu la moyenne en 1re AS, au niveau des deux troncs communs.

En 2e AS près des 2/3 des élèves ont obtenu la moyenne en lettres et philosophie, sciences expérimentales et gestion économie et 3/4 en langues étrangères, mathématiques et technique mathématique (82% en filière de mathématiques) en 3e AS les deux tiers des élèves ont obtenu la moyenne en mathématiques et presque la moitié dans les autres filières. Se basant sur les données de la plate-forme numérique Mme Mezaïb indique que la majorité des wilayas enregistre des taux de plus de 70% d’élèves du primaire qui ont obtenu la moyenne, certaines ont atteint les 90%. Au moyen, le taux d’élèves qui a obtenu la moyenne a atteint 85% dans certaines wilayas, au secondaire plus de 50% et certaines wilayas ont atteint les 98%. «Le travail que nous menons sur les résultats scolaires du 1er trimestre aidera, sans doute, les établissements scolaires, les parents et les élèves à mettre l’accent là où il faut pour intervenir et améliorer les résultats», a fait remarquer la directrice de l’évaluation, avant d’affirmer que des initiatives sont déjà prises par les chefs d’établissements pour améliorer les résultats au 2e trimestre (séances de rattrapage et de remédiation durant la 1re semaine des vacances). L’on apprendra aussi, que des actions de suivi et de régulation sont menées par les inspecteurs pour accompagner les chefs d’établissements et les enseignants dans le processus d’amélioration du rendement scolaire particulièrement ou des résultats insuffisants sont constatés.

Enfin, Mme Samia Mezaïb a promis de présenter à l’avenir, une analyse plus complète avec des indicateurs plus complexes qui permettront d’aider les chefs d’établissement à entreprendre des mesures de régulation dans le pilotage des établissements. «Le but étant de presser un état des lieux précis à la communauté éducative de l’établissement pour faire les adaptations nécessaires», a conclu la représentante du ministère de l’Education.

Sarah A. Benali Cherif