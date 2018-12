Attentat terroriste contre le siÃ¨ge du MAE libyen : Lâ€™AlgÃ©rie condamne avec Â«forceÂ»

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a fait part de la «ferme condamnation» de l’Algérie de l'attentat terroriste qui a visé hier le siège du ministère libyen des Affaires étrangères à Tripoli.

«Dans un entretien téléphonique avec M. Mohamed Tahar Siala, ministre des Affaires étrangères de la Libye, M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, a fait part de la ferme condamnation de l’Algérie de l’attentat terroriste qui a visé le siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli et l’a assuré de l’entière solidarité de l’Algérie avec le peuple libyen et le gouvernement d’Entente nationale».

«Cet acte barbare qui frappe à nouveau la Libye sœur, rappelle une fois de plus la nécessité pour les Libyens de resserrer leurs rangs à l'effet de faire face aux défis terroristes», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne, faisant observer qu'»au moment où le peuple libyen frère célèbre la commémoration de son indépendance, l’Algérie réitère sa conviction que cette attaque ne saurait affecter la volonté et la détermination de tous les Libyens à trouver le chemin de la stabilité et de la paix dans leur pays».



l Au moins trois personnes ont été tuées dans l'attaque «terroriste» contre le ministère des Affaires étrangères survenue hier à Tripoli, la capitale libyenne, a indiqué une source de sécurité dans un nouveau bilan. Un précédent bilan de l'attaque faisait état d'un mort. Selon des témoins et des médias locaux, une «voiture piégée» a tout d'abord explosé devant le bâtiment, amenant des forces de sécurité à se rendre sur le site.

Des combats ont alors éclaté à l'intérieur avec «trois ou quatre assaillants». Une deuxième explosion, «provoquée par un kamikaze», a alors eu lieu «au 2e étage», a-t-on ajouté. La chaîne de télévision officielle du gouvernement d'union nationale (GNA) évoque une attaque «terroriste».

La même source, qui cite des sources au sein des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, a indiqué que l'attaque a été perpétrée par plusieurs «assaillants terroristes».

L’Algérie condamne avec «force» l’attaque terroriste contre un village au Nigeria

L'Algérie condamne avec «force» l’attaque terroriste qui a ciblé, lundi dernier, le village de Sulima Kalama, au nord-est du Nigeria, a déclaré hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, hier 24 décembre 2018, le village de Sulima Kalama, près de la ville de Chibok, au nord-est du Nigeria», a précisé M. Benali Cherif. «Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et réitérons notre solidarité avec le Gouvernement et le Peuple frère du Nigeria», a-t-il ajouté. «Nous demeurons convaincus qu'en dépit de la récurrence des tentatives de déstabilisation menées par le terrorisme contre le Nigeria, ce pays frère, fort de ses institutions et de la cohésion de son peuple, à la capacité de venir à bout de la menace terroriste et de faire échouer ses plans destructeurs».