AlgÃ©rie - Mali : DÃ©velopper les relations bilatÃ©rales

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki et l'ambassadeur de la République du Mali, Nainy Touré, ont examiné, hier à Alger, l’état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens permettant leur développement, dans le domaine de la formation professionnelle.

MM. Mebarki et Touré «se sont félicités de l’enrichissement du dispositif juridique qui régit les deux pays, dans le domaine des échanges, en matière de formation aux métiers et de la mise en œuvre du programme d’actions 2017-2018 qui lie le ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels au ministère malien de l’Emploi et de la Formation professionnelle».

Lors de l'audience accordée par M. Mebarki à l'ambassadeur du Mali, au terme de sa mission en Algérie, ce dernier «a tenu à remercier le gouvernement algérien pour l’appui et l’intérêt qu’il marque de façon constante, en matière d’assistance technique, en direction de l’appareil de formation malien, qui contribue au développement des compétences professionnelles au service de l’économie malienne», a-t-on ajouté.

Selon la même source, cette action d’assistance technique se manifeste notamment par l’octroi de bourses de formation professionnelle et un appui en matière d’ingénierie pédagogique.

Pour sa part, le ministre a réitéré la disponibilité de son département ministériel à «poursuivre et impulser une nouvelle dynamique au programme d’échanges et de partenariat avec le Mali dans le domaine de la formation et de l’apprentissage des métiers, conformément aux orientations des autorités politiques des deux pays et en application des instruments juridiques de la coopération bilatérale».