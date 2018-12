Le HCI cÃ©lÃ¨bre le 20e anniversaire de sa crÃ©ation : Une tribune des valeurs de paix et de dialogue

Le Haut Conseil islamique (HCI), a célébré hier à Alger le 20e anniversaire de sa création, en rappelant à cette occasion les valeurs de modération et de cohabitation pour lesquelles il a lutté durant cette période. Intervenant à cette occasion en présence des membres du gouvernement et des personnalités nationales et religieuses, le président du Conseil, Bouabdellah Ghlamallah a déclaré que cette rencontre se voulait «un atelier scientifique ouvert pour débattre des questions de jurisprudence et des valeurs de paix et de dialogue et encourager l'éducation et l'enseignement islamique».

Rappelant la «priorité» qu'a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la promotion de ces concepts et valeurs lors de l'organisation de la semaine nationale du Saint Coran et le Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Coran, M. Ghlamallah a ajouté que le Président Bouteflika «n'a de cesse d'appeler à la modération, à la tolérance et à la préservation de l'identité religieuse et culturelle de la société algérienne». Le président du HCI a évoqué les réalisations du Conseil pendant les 20 années de son existence dans un «Etat qui a veillé et contribué aux côtés des bienfaiteurs à la construction des mosquées, d'écoles coraniques et d'instituts de formation pour les imams». «Parmi ces réalisations importantes figure la Grande mosquée d'Alger que nous attendons avec impatience», a-t-il dit, saluant «l'attachement et le suivi du Président de la République à toutes les étapes de réalisation de ce joyau civilisationnel».

Il s'est également félicité des efforts consentis par les oulémas et les chouyoukh au service du Conseil, de l'islam et du pays, tel que Abdelmadjid Meziane, cheikh Bouamrane, cheikh Mohamed Cherif Kaher, soulignant qu'il «poursuivra son œuvre conformément aux instructions du Président de la République en vue de protéger les jeunes contre l'extrémisme violent, le désespoir et le fanatisme».

A cette occasion, le HCI a honoré le Président de la République «en reconnaissance de ses efforts et sa grande contribution au service de l'islam et du pays». La distinction a été remise au conseiller auprès du Président de la République, Saad Eddine Nouiouat.

