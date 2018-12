Notre Forum de la MÃ©moire rend hommage au PrÃ©sident BoumediÃ¨ne

À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de l’ancien Président de la République Houari Boumediène, notre forum de la mémoire a organisé, hier, une rencontre, pour retracer le parcours du défunt. Des personnalités politiques et diplomatiques, de différents horizons, ont, à cet égard, apporté leurs témoignages au cours de cet hommage. S’exprimant à cette occasion, l’ancien moudjahid et sénateur Salah Goudjil a rappelé devant l’assistance, que pour Houari Boumediène, «l’indépendance devait absolument s’accompagner d’une indépendance économique qui ne pouvait passer que par le recouvrement de la souveraineté sur nos richesses naturelles», a-t-il fait savoir avant de souligner, par ailleurs, que ce dernier s’était attelé lors de sa présidence à reconstruire l’Etat algérien ‘‘par la base’’, «en instaurant, tout d’abord, la loi sur la commune et les daïras avant de couronner ce processus en soumettant à adoption, par voie référendaire, la Constitution de 1976», a-t-il affirmé avant d’assurer que les positions de l’Algérie sur les questions palestinienne et sahraouie, sont «une constante inaltérable».

Pour sa part, l’ancien ministre de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Yazid Zerhouni, a, après avoir rendu un vibrant hommage au défunt Président, indiqué que peu après la grève de 1956, Houari Boumediène et Abdelhafid Boussouf avaient eu pour idée de créer, «une école des cadres politico-militaire qui assurait une formation théorique en science politique d’une durée de 4 mois et une formation militaire d’une durée d’un mois», a-t-il révélé avant d’ajouter, «nous avions pu redécouvrir notre histoire et démentir la propagande du colonisateur».

Enfin, l’ancien ministre n’omettra pas de mettre en exergue le fait que Houari Boumediène avait, également, suivi une formation auprès de cette école, en plus de ses études à la mosquée d’El Zeitouna et celle d’El-Azhar.

Pour finir, M. Zerhouni reviendra sur son propre parcours, indiquant, à ce propos que son travail de récolte d’informations a permis, à la délégation algérienne, de se rendre aux négociations d’Evian en étant en possession du maximum d’informations sur la partie adverse. Intervenant à son tour, l’ambassadeur de Palestine en Algérie, le Dr Louaï Aïssa, qui faisait partie du prestigieux panel de personnalités présentes au forum d’El Moudjahid, a souligné le fait que «Houari Boumediène représente plus qu’un symbole pour le peuple palestinien», et d’indiquer que la Révolution palestinienne s’est inspirée et s’inspire de la glorieuse Révolution algérienne de Novembre 1954, non sans souligner, par ailleurs, que le «frère Boumediène» a tant donné pour le combat palestinien. «En effet, en 1972, il avait déclaré que le colonialisme sioniste et son expansionnisme constituaient un danger pour la paix en Méditerranée et dans le monde», a-t-il dit avant de mettre en exergue le fait que l’ancien Président avait toujours rejeté «toute instrumentalisation» de la question palestinienne réitérant souvent, à l’égard des Palestiniens, l’importance de «l’unité des rangs».



Un visionnaire



L'ambassadeur de Palestine a également évoqué cette personnalité historique et homme d’Etat, connu à travers ses déclarations marquantes en soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, prononcées lors des sommets et rencontres régionales et internationales.

Il a cité, à cet égard, la déclaration par laquelle Boumediène avait mis en garde contre la poursuite de la politique de colonisation sioniste en Palestine. Il avait également déclaré qu'Israël «ne vaincra pas tant que subsistent les dimensions humaine et géographique». Autant d'assertions «encore vivantes, car elles sont toujours d'actualité», a soutenu l'ambassadeur, notant que l'ancien Chef d'Etat «avait diagnostiqué plusieurs questions grâce à ses capacités de visionnaire». M. Louaï saisira l’opportunité à la fin de ses déclarations, pour remercier l’Algérie pour la formation des cadres palestiniens au sein des différentes instances et institutions.

Revenant sur les effets de la mort de Houari Boumediène, Moulay Mohamed Brahim, représentant du Front Polisario et secrétaire général de l’Union des étudiants sahraouis, a, quant à lui, affirmé «lors de l’annonce de sa disparition, les femmes et enfants sahraouis l’ont pleuré. C’est un héros ainsi qu’un grand homme que nous avons tous perdus», a-t-il indiqué, avant de noter dans la foulée que pour les peuples en lutte contre l’oppression il a incarné «un espoir» et un «exemple». «Ses paroles étaient toujours accompagnées, sur le terrain, d’actions réfléchies», a-t-il notamment fait savoir non sans ajouter que sa politique était en opposition franche contre l’impérialisme et contre l’ingérence dans les affaires intérieures des Etats. «Il ne faut pas oublier que les mouvements de libération avaient leurs bureaux à Alger, la Mecque des révolutionnaires», a souligné Moulay Mohamed Brahim. Ce dernier a conclu son intervention en rappelant que le soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui n’était intéressé par rien d’autre que par la libération du Sahara occidental. «L’Algérie sait ce que c’est que le colonialisme et elle sait ce que c’est que l’indépendance», a-t-il insisté avant de conclure en mettant en évidence le fait que, 45 ans après, «la diplomatie algérienne est pleinement restée fidèle à ses nobles principes». Pour rappel, Houari Boumediène, de son vrai nom Mohamed Boukharouba, est né le 23 août 1932 à Aïn Hassainia, dans la wilaya de Guelma. Il a été Président de la République algérienne de 1965 à 1978 après une longue carrière de militaire durant la guerre de Libération nationale durant laquelle il a été chef d'état-major général de l'Armée de libération nationale (ALN). Après l’indépendance du pays, en 1962, il occupe de hautes fonctions d'Etat, dont celle de ministre de la Défense nationale, poste qu'il cumule avec celui de vice-président du Conseil de la Révolution durant la présidence d'Ahmed Ben Bella, de mai 1963 à juin 1965.

A la suite du «réajustement révolutionnaire», Houari Boumediène devient président du Conseil de la Révolution jusqu'en 1976, où il est élu Président de la République jusqu'à son décès, le 27 décembre 1978, des suites d’une maladie.

Sami Kaïdi