Programme de logement 2015-2019 : UN Ã©TAT Dâ€™AVANCEMENT CONSIDÃ©RABLE

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a affirmé, hier, que le programme de logement, toutes formules confondues, au titre de l’actuel quinquennat et jusqu'au 24 décembre 2018, comprend plus de deux millions d’unités, soit exactement 2.153.668 unités, dont 1.128 424 ont été livrées, 733.440 unités sont en cours de réalisation et 291.804 n’ont pas encore été lancées.

«À ces chiffres s’ajoutent les 180.000 unités enregistrées au titre de l’année 2019, dont les travaux seront lancés au cours des six premiers mois de l'année prochaine et comprendra 90.000 logements en location-vente, 40.000 logements ruraux et 50.000 logements promotionnels aidés», a précisé le ministre, qui a présenté le bilan de son secteur lors de son audition devant la Commission de l’habita,t de l’équipement et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Ce programme comprend, selon le ministre, 698.739 logements locatifs publics soit 32%, 470.000 logements AADL, soit 22%, auxquels s’ajouteront les 90.000 unités enregistrées au titre de l’année 2019, 681.898 logements ruraux, soit 32%, outre les 40.000 unités enregistrées en 2019, 253.031 logements promotionnels aidés soit 12%, plus 50. 000 unités à lancer en 2019, et 50.000 logements promotionnels publics.

Aussi, le programme de plus de deux millions d’unités a connu un taux d’avancement significatif durant les quatre dernières années, que ce soit en termes de lancement ou de réalisation des projets. De ce fait, le nombre des logements achevés a atteint les 1.128.424 unités, soit 71% de l'objectif quinquennal 2015-2019 qui est de 1,6 million de logements. Le nombre de logements en cours de réalisation est de 733.440 unités, alors que 291.804 unités n’ont pas encore été lancées, car elles sont inscrites dans le cadre du programme récent de 2018. Ces chiffres font ressortir que 52% de ce programme ont été livrés, 34% sont en voie d'achèvement et 14% seulement, qui n'ont pas encore été lancés, sont inscrits dans le nouveau programme.

Le rythme des réalisations a connu un saut qualitatif avec une moyenne annuelle de réalisation d'environ 280.000 logements, ce qui est satisfaisant par rapport aux objectifs du quinquennat 2015-2019. En ce qui concerne l'enveloppe financière déboursée au cours des années 2015-2018, elle est estimée à 2.065,43 milliards de dinars, soit 550,78 milliards de dinars par an.

La livraison de ce mégaprogramme de logements avec tous les travaux d’aménagement extérieur et sa connection aux différents réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz et fibre optique), malgré les conditions financières difficiles, a nécessité de 2015 à 2018 une importante enveloppe financière estimée à 80 milliards de dinars, qui a permis de prendre en charge quelque 190.000 logements.

En raison du déficit enregistré dans le domaine de l’aménagement des logements parachevés ou en cours d’achèvement à travers les wilayas, il a été décidé, révèle le ministre, d’ajouter au programme une enveloppe supplémentaire de 93 milliards de dinars qui permettra d’assurer l’aménagement extérieur de 200.000 logements toutes formules confondues.



295.000 nouvelles habitations en 2018



Concernant l’année 2018, le ministre a fait savoir que l’action coordonnée du gouvernement a permis de distribuer un nombre important de logements qui dépasse les 295.000 unités, de janvier à novembre 2018. Il est prévu également la distribution d’environ

40.000 logements d’ici au 15 janvier 2019.

Pour ce qui est du logement locatif public, cette formule comprend à ce jour 698.739 logements, soit 32% de l'offre publique, dont 428.906 unités réceptionnées, 259.656 unités, en cours de réalisation, et 10.177 unités inscrites dans le nouveau programme de l’actuel quinquennat. Concernant le logement en location-vente (AADL), le ministre a indiqué que «cette formule, qui a été reprogrammée en 2013, comprend à ce jour, 470.000 unités, soit 22% de l'offre publique, dont 111.073 unités livrées, 285.726 unités en cours de réalisation et 73.201 unités enregistrées en 2018 et qui n’ont pas encore été lancées».

Pour ce qui concerne le nombre de souscripteurs à cette formule, celui-ci s’élève, selon M. Temmar, à 561.384, précisant que 90.000 unités ont été enregistrées en 2019, de sorte que tous les souscripteurs puissent être pris en charge, en attendant la fin de l’opération de vérification de leur éligibilité.

Aussi, parmi les dispositions prises pour lever les contraintes que rencontrent les souscripteurs, le premier responsable du secteur de l’Habitat a indiqué que son département a mobilisé tous les moyens financiers. Des contrats de préaffectation ont été également élaborés en collaboration avec les associations. Il a également été décidé de consacrer les logements du rez-de-chaussée et de les adapter ainsi que les espaces extérieurs aux besoins des personnes handicapées. Le ministère a décidé également de prendre en charge les souscripteurs inscrits en 2001-2002 ayant atteint l’âge de 70 ans dans le cadre de la «kafala».

Par ailleurs, le secteur a accordé le choix des sites, en prenant en considération la date du dépôt, la distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence, la disponibilité des logements au niveau des différents sites et la disponibilité du foncier, a ajouté le ministre.

Concernant les entreprises ayant accusé du retard dans la réalisation des projets (70.000 unités à fin août 2017), M. Temmar a fait état de la résiliation des contrats de près de 10.000 logements dont la réalisation est confiée à 8 entreprises, dont 4 étrangères dans les wilayas de Biskra, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Guelma, Mascara, Tissemsilt et Ain Defla.

Dans le même cadre, les travaux de réalisation ont été relancés pour plus de 35.000 logements en sus du règlement du problème du foncier dans la majorité des wilayas, à l’exception d’Alger et Tizi-Ouzou où des efforts sont consentis pour y remédier.

Pour ce qui est des recours, le ministre soulignera que quelque 54.460 recours ont été enregistrés, dont 18.226 ont été acceptés, 3.273 autres acceptés sous réserves et 15.833 en cours d’examen concernant notamment le programme AADL 2, en attendant l’annonce des résultats fin mars 2019. Le total des recours enregistrés dans le cadre du programme AADL 1 s'élève à 14.486 recours, dont 9.991 acceptés, 3.415 refusés et 1.080 sous réserves.

Dans le volet informatique, le ministre a fait état de la mise en place d’une application permettant aux souscripteurs de suivre leurs dossiers sur internet, de retirer leurs propres documents, d’envoyer les papiers nécessaires à l’Agence et de consulter les résultats finaux de leurs démarches.

Concernant le logement promotionnel aidé, cette formule a enregistré à ce jour 253. 031 unités, soit 12% de l'offre publique, dont 97.872 unités achevées, 95.766 unités en cours de réalisation et 59.393 unités n’ont pas encore été lancées.

Pour éviter les lacunes perçues auparavant dans cette formule, il a été procédé à sa révision à travers une implication plus importante des collectivités locales en renforçant leur rôle dans la gestion de ces projets, à travers la mobilisation du foncier, la sélection des entreprises, la sélection des bénéficiaires et enfin la réalisation de programmes en fonction des spécificités locales. Il a été également procédé à la centralisation des ressources financières par un canal unique, représenté par le Caisse nationale du logement (CNL), ainsi que de permettre aux citoyens ayant un revenu mensuel inférieur à 24.000 DA de bénéficier de cette formule.

LPP : Plus de 20.000 souscripteurs

établis à l’étranger

A propos du logement promotionnel public, le volume de cette formule est estimé à ce jour à 50.000 unités, soit 20% de l'offre publique, dont 24.524 unités achevées, 18.815 unités en cours de réalisation et 6.661 unités non lancées.

Dans ce contexte, «nous avons pris plusieurs mesures organisationnelles et pratiques pour veiller à ce que toutes les préoccupations soient prises en compte, notamment l’élaboration de contrats de préaffectation, ainsi que de permettre aux cadres disposant d'un revenu mensuel supérieur à 12 fois le salaire national minimum garanti et inférieur à 30 fois d’en bénéficier», a précisé le ministre.

En ce qui concerne le logement promotionnel public consacré à la communauté algérienne résidant à l’étranger, et conformément aux instructions de Son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’octroi de cette formule a été étendue, dira M. Temmar, à la communauté nationale établie à l’étranger. «À ce jour, plus de 20.000 souscripteurs dans 93 pays ont exprimé leur souhait de bénéficier de cette formule au niveau de toutes les wilayas du pays».



270.000 lotissements créés au Sud et dans les Hauts Plateaux



Le logement rural représente une part importante du parc immobilier, avec un nombre total de 681.898 unités, soit 32% de l’offre publique, 466.049 unités achevées, 73.477 unités en cours de réalisation et pas moins de 142.372 unités, nouvellement enregistrées.

À la demande de la population du Sud et des Hauts Plateaux, le gouvernement a alloué un important programme pour la création de lotissements destinés à l'habitat rural groupé fragmentation. A cet effet, plus de 270.000 lotissements ont été créés dans 10 wilayas du Sud de l'Algérie et à 19 wilays des Hauts Plateaux, et ce, selon les spécificités de ces régions et des conditions de vie de leurs habitants.

Dans ce contexte, l’enveloppe financière consacrée pour la période de 2015 à 2018 est estimée à 17,10 milliards de dinars, à laquelle s’ajoutera à fin 2018 une enveloppe financière supplémentaire estimée à 35 milliards de dinars, ce qui permettra de réaliser les travaux d’aménagement de 126,000 lotissements. Aussi, au titre de l'exercice 2019, une enveloppe de 5 milliards de dinars sera allouée pour assurer l’aménagement de 18.000 lotissements. L’État a également alloué des sommes importantes dans le cadre du Fonds commun des collectivités locales (FCCL) afin de prendre en charge les lotissements restants.

Le logement locatif public comprend également, selon le ministre, «le programme initié par le président de la République visant à éradiquer l’habitat précaire».

Dans ce contexte, un recensement national global a été réalisé, à la suite duquel un programme spécial a été mis en place pour éradiquer ce type de logement. Le nombre de logements recensés à cet effet est, selon le ministre, de 560.000 unités.

Ainsi le programme inscrit comprenait 388.045 logements, dont 318.394 unités achevées soit 82%, 67.342 unités en cours de réalisation, soit 17%, et 2.309 unités n’ont pas été lancées soit moins de 01% du programme global.

Salima Ettouahria

Mascara

Un toit pour 530 familles



Quelque 531 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués hier à leurs bénéficiaires, dans cinq communes de la wilaya de Mascara. Au chef-lieu de wilaya, il a été procédé à la remise des clés de 341 logements de type LPL à Haï Medebber, lors d'une cérémonie présidée par le wali, Hamid Beaiche. A cette occasion, le chef de l'exécutif local a annoncé que l'opération de réception des logements se poursuivra à travers les communes de la wilaya pour toucher d'autres programmes d'habitation. Aux premiers mois de l'année 2019, des logements du programme location-vente (AADL) seront distribués, a-t-on indiqué, précisant que les travaux de réalisation de certains projets ont bien avancé. De leur côté, les chefs des daïras d'Oued Taguia, Ain Fekane, El Hachem et Tizi ont présidé des cérémonies similaires avec la remise des clés de 130 LPL à Oued Taguia, 20 LPL à Ain Fekkane, 20 LPL à Hachem et 20 autres LPL à Froha. Selon la cellule de communication de la wilaya, 2.401 logements de type LPL ont été distribués cette année. 401 unités ont concerné le programme de résorption de l'habitat précaire et 82 autres ont été destinées aux victimes du terrorisme. Durant la même période, 154 logements promotionnels aidés (LPA) et 4.971 aides à l'habitat rural ont été remis à leurs bénéficiaires.