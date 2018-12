Installation du groupe parlementaire AlgÃ©rie-SÃ©nÃ©gal : RÃ©activer le Parlement panafricain

Un groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Sénégal" a été installé hier, a indiqué un communiqué de l'APN. La cérémonie d'installation a été présidée par Abdelhamid Si Affif, président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, en présence de l'ambassadrice, Mme Anta Coulibaly Diallo.

Dans son allocution, M. Si Affif a déclaré que plusieurs indicateursaffirment qu'il y a orientation réelle vers le renforcement des relations bilatérales notamment dans les domaines économique et commercial, comme en témoigne la signature des mécanismes de partenariat en 2016, l'ouverture d'une ligne aérienne hebdomadaire Dakar-Alger pour le transport de marchandise depuis 2016, la participation en 2015 du FCE au Forum économique et la forte présence de l'Algérie en novembre à la Foire internationale de Dakar.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika n'a eu de cesse de mettre l'accent sur la dimension africaine dans la politique étrangère et le soutien et la solidarité avec les peuples africains à travers l'effacement total des dettes en faveur des pays, a indiqué M. Si Affif. Le président de la Commission a mis l'accent sur la nécessité de "réactiver les institutions parlementaires africaines, en tête desquelles le Parlement panafricain pour que les parlementaires africains soient au cœur des questions intéressant les peuples de la région, tel que la lutte contre terrorisme, le crime transfrontalier, la migration et le développement".