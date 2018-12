Tourisme et Artisanat : de grandes avancÃ©es

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a présenté, hier matin au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN), le Schéma directeur d'aménagement touristique horizon 2030 (SDAT 2030) lors de son audition devant la Commission de la culture, de la communication, et du tourisme de l’APN.

Le ministre a rappelé cependant que le secteur du Tourisme était le secteur le plus affecté par la décennie noire et ses répercussions ont longtemps duré. Il dira que le dispositif de la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale et le retour de la stabilité et la sécurité ont permis au secteur de reprendre son souffle et s’inscrire dans la relance.

Le membre du gouvernement précisera en concrétisation du Programme du Président de la République qui a insisté clairement sur la promotion de l’industrie touristique, le secteur du Tourisme et de l’Artisanat ont été considéré parmi les secteurs moteurs de la roue du développement dans le cadre de l’édification d’une économie nationale durable hors hydrocarbures.

Détaillant la teneur dudit schéma, le ministre a précisé qu'il se déroulera jusqu'à 2030 «en deux phases principales, la première étant le lancement effectif du processus de développement du tourisme à travers la promotion de la destination Algérie, le renforcement du parc d'accueil algérien, l'amélioration de la qualité, l'appui des chaines touristiques et le développement de la coopération avec les secteurs concernés».

En ce qui concerne le tourisme le ministre mettra l’accent sur l’encouragement des investissements en réhabilitant les zones d'expansion touristique avec le développement et la modernisation du parc touristique et en soutenant les acteurs du secteur pour la promotion de «la destination Algérie». En ce qui concerne l’industrie artisanale, les pouvoirs publics poursuivront le processus de formation des artisans et les soutenir dans divers programmes publics.

Soulignant l’importance du secteur en termes de création de richesses et d'emplois, le ministre a indiqué également qu’à ce jour, 820 projets touristiques étaient en cours de réalisation, d’une capacité de 120.000 lits et à même de créer 60.000 emplois. Selon lui, suite à la politique adoptée par le gouvernement pour le développement du secteur du tourisme et la concrétisation des différents projets, ce dernier a connu un ban qualitatif «aujourd’hui, l’Algérie dispose d’une capacité totale de 140.000 nouveaux lits et 850 nouveaux hôtels, alors que 110.000 autres lits sont prévus dans d’autres projets», dira-t-il.

Et d’ajouter avec tous ces projets, «nous avons enregistré une progression de 200% en matière de capacité d’accueil et infrastructures hôtelières.



L’objectif de 15 millions de touristes



Le ministre indiquera un objectif a été tracé pour réaliser la sortie de terre de 100 hôtels chaque année, pour augmenter la capacité d’accueil à travers la livraison de 200.000 nouveaux lits, une diversification et une couverture équilibrée sur le territoire national.

Le ministre indiquera que la politique du secteur est de promouvoir la destination touristique à l’intérieur et à l’étranger via la présence dans les grandes capitales européennes, qui représentent des marchés importants, charger des institutions internationales spécialisées pour promouvoir les destinations touristiques et participer à des événements touristiques nationaux et internationaux. «Notre objectif est d’attirer pas moins de 15 millions de touristes dans les prochaines années dont 5 millions d’étrangers», a souligné le ministre.

Pour le volet formation, M. Benmessaoud précisera que le secteur compte 100 centres de formation professionnelle, 16 instituts spécialisés dans l’hôtellerie et deux grandes écoles à Alger et à Oran alors que deux autres sont en cours de réalisation au Sud et à l’Est du pays. Le secteur prévoit également la modernisation de toutes les infrastructures touristiques publiques mais aussi la formation de 3.200 employés pour répondre aux besoins de la demande. Le développement du secteur passe également par sa numérisation et son adaptation aux technologies de l’information et de communication et cela n’a pas échappé au ministère qui a lancé le site web du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le portail de promotion du produit touristique et la plateforme électronique pour la création d'agences de tourisme. Des applications pour téléphones smartphones ont été développées avec de jeunes startups pour promouvoir la destination Algérie, notamment le tourisme saharien au Sud du pays.



L’artisanat pour la promotion de la destination Algérie



La numérisation du secteur a pour principal objectif selon le ministre, la nécessaire valorisation de la destination touristique Algérie, du développement de l’attractivité et de la compétitivité.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que des familles ont pu bénéficier durant la saison estivale des avantages proposés par les différents complexes touristiques du pays, a des tarifs concurrentiels avec des rabais de 40% sur les tarifs affichés. 50% de remise a été également appliquée durant la saison du tourisme saharien au sud du pays. Le ministre a mis l'accent sur le renforcement de la formation dans les différentes filières et activités, le développement du marketing, l'amélioration de l'accompagnement et assurer aux artisans une participation continue dans les salons spécialisées et manifestations internationales», rappelant, à cet égard, l'entrée en vigueur, en 2019, du plan national d'exportation des produits de l'artisanat. Le ministre affirmera que le secteur de l’artisanat emploi plus d’un million de personnes et rapport 300 milliards DA en PIB alors que 61.000 artisans ont bénéficié des formations dispensées par les pouvoirs publics.

M. Benmessaoud nous appris que le ministère du Tourisme en partenariat avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vont procéder en 2019 au lancement d’une nouvelle étude marketing afin de valoriser la «Destination Algérie» mais aussi les produits issus de l’artisanat et du patrimoine local.

Le membre du gouvernement a rappelé les efforts consentis par l’Etat pour le développement du secteur de l’artisanat en précisant que le renforcement de l’activité artisanale boostera la production économique du pays par le biais de la création de 2 millions de postes d’emplois et réaliser un BIP de 760 milliards DA à l’horizon 2030.

Pour conclure, le ministre précisera que son département réalisera en collaboration avec l’Union européenne (UE) une base de données des produits artisanaux algériens pour leur labellisation, ce qui ouvrira les portes de l’export vers plusieurs pays du monde.

L'objectif de cette collaboration avec l’UE étant de protéger et valoriser tous les produits artisanaux par leur labellisation en vue de les commercialiser au niveau national et international. C'est un vaste programme qui est initié par le ministère du tourisme et de l'artisanat intitulé «appui pour l'élaboration des procédures de mise en œuvre des labels de qualité pour les produits de l'artisanat en tant que marque collective».

Mohamed Mendaci