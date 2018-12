Ã©nergies renouvelables : 38 milliards de M3 de gaz Ã  Ã©conomiser annuellement

Le programme national des énergies renouvelables, adopté en 2011 puis révisé en 2015 par le gouvernement pour produire 22.000 MW à l’horizon 2030, peine à décoller. D’où la nécessité de se retrousser les manches et rattraper le retard accusé jusque-là. «Si l’Algérie arrive à réaliser ce programme, dont 64% sont prévus en photovoltaïque, pas moins de 38 milliards de mètres cubes de gaz pourront être économisés chaque année», a affirmé hier à Maghreb Emergent, le Dr M’hamed Hammoudi, expert international en énergies renouvelables, qui qualifie ce programme d’ «excellente solution». Enchaînant, il explique que l’équation de la consommation exponentielle du gaz, qu’il situe entre 46 et 48 milliards de mètres cubes/an, et son corollaire sur l’exportation peut trouver sa solution dans les EnR. Pour le Dr Hammoudi, cette consommation est liée à «l’augmentation de la consommation de l’énergie électrique, qui est produite à hauteur de 98% à partir du gaz», ajoutant que «le gaz supporte la hausse de la consommation de l’électricité qui est estimée autour de 7,8% par an et qui peut atteindre les 11,8%». Quel rempart à cette situation ? L’expert préconise de produire suffisamment d’énergie d’origine renouvelable pour baisser la consommation de gaz au niveau local et préserver ainsi des quantités importantes de gaz pour les destiner à l’exportation. La réalisation de ce défi «fera de l’Algérie un acteur majeur sur les marchés mondiaux du gaz». De son côté, Mohamed Said Beghoul, expert en énergie, dira, chiffres à l’appui, que sur la totalité dudit programme, il reste 21.500 MW à réaliser. «A cette vitesse d’avancement du projet —environ 100 MW par an—, il nous faut deux siècles pour atteindre l’objectif», met-il en garde. Quant au gaz naturel, soutient-il, «tout le monde sait qu’il génère pratiquement 100% de notre électricité et dans le même temps ses réserves s’amenuisent d’année en année». Et au Dr Beghoul de préconiser un croisement de ces deux sources d’énergie, gaz et EnR, pour s’accompagner l’une l’autre dans la transition énergétique. Quant à Abdelmadjid Attar, ancien patron de Sonatrach, il pense qu’il est grand temps d’aller vers une «économie énergétique qui peut ramener la consommation nationale à la baisse, de façon plus économique que l’investissement en énergies renouvelables. A ses yeux, la réalisation des 22.000 mégawatts inscrits dans le cadre du programme national des EnR «nécessitera 100 milliards de dollars d’investissement». La production énergétique à partir de sources renouvelables devrait atteindre près de 2.000 MW d’ici 2020. Pour ce faire, M. Attar recommande de passer à la vitesse supérieure. Rappelons qu’en novembre dernier, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a fait état du lancement, par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, d’un appel d’offres pour la réalisation d'une production de 150 MW, ouvert aux investisseurs nationaux ou en association avec des étrangers.

Fouad Irnatene