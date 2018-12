CACI-France : Mobiliser la diaspora en faveur de lâ€™Ã©conomie nationale

Véritable vivier d’expertise et de savoir-faire, la diaspora algérienne à l’étranger constitue une valeur ajoutée pour l’économie algérienne. Un potentiel qui pourrait constituer un important support pour l’effort de développement du pays et un acteur incontournable dans les relations d’affaires entre l’Algérie et ses partenaires.

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France, qui s’investit dans cette démarche, adopte une politique qui s’inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique, scellé, en 2012, entre les hautes autorités des deux pays. Il s’agit essentiellement d’œuvrer à la mobilisation de cette force en faveur de l’économie, et de fédérer les expériences et les connaissances des chefs d’entreprises, hauts cadres et experts pour les déployer au profit de l’écosystème entrepreneurial local mais aussi de la croissance. En fait, notre pays, qui s’est lancé dans un nouveau modèle de croissance, devrait tirer avantage de sa diaspora dans cette phase qui exige une implication de tous les enfants du pays.

La CACI-France, qui a tenu sa troisième assemblée générale ordinaire à l’ambassade d’Algérie à Paris, le 21 décembre courant, en présence de M. Abdelkader Mesdoua, ambassadeur d’Algérie en France, a saisi l’opportunité de ce rendez-vous annuel pour « faire le point sur le chemin parcouru par cette jeune organisation, dont l’activité consiste essentiellement en un travail de sensibilisation des membres de la diaspora et en général les entreprises françaises et algériennes, en vue de leur adhésion, de structuration de l’organisation tant à l’échelle centrale qu’au niveau des différentes régions de France et d’Algérie».

Dans le cadre de sa démarche, la Caci-France tend à la sensibilisation sur « l’importance du potentiel de la diaspora à mobiliser en faveur de l’économie algérienne, et plus généralement des différents pans de l’activité nationale, surtout en ces temps de contraction des ressources financières», notent ses responsables. L’évènement a permis aux organisateurs « de confirmer l’adhésion de la CACI-France au discours du 31 octobre dernier adressé à la Nation à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution par le Président de la République», notamment en ce qui concerne « le défi de l’accélération des réformes économiques et de la diversification du produit national pour mieux se libérer de la dépendance aux hydrocarbures et les fluctuations de leurs cours sur les marchés internationaux». L’autre action consiste à « tracer le programme d’action de l’organisation pour consolider sa structuration en vue de répondre davantage aux attentes des pouvoirs publics qui ont délivré un message fort lors de la rencontre du Premier ministre avec la communauté, le 7 décembre 2017».

Dans cette optique, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France affiche l’ambition de « construire à terme un véritable pont économique entre la France et l'Algérie et impulser une nouvelle dynamique de partenariat entre les entreprises algériennes et françaises à travers des projets à haute valeur ajoutée», soulignent-ils.

