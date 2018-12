Exportations : Ã  la conquÃªte des marchÃ©s Ã©trangers

Encouragées par les pouvoirs publics à conquérir de nouveaux marchés, à travers la mise en place d’une stratégie axée sur un processus d’exportation de tous types de produits fabriqués en Algérie, de nombreuses sociétés nationales, particulièrement du secteur privé,

ont adopté cette démarche bénéfique et à la société et à l’économie.

La Foire de la production algérienne a été l’occasion pour le Premier ministre de revenir sur ce point crucial qui constitue un maillon des plus forts de l’économie. M. Ahmed Ouyahia s'était félicité du lancement de plusieurs opérateurs algériens dans les activités d'exportation, considérant que l’export était devenu "une culture" chez l’entrepreneur algérien. M. Ouyahia a indiqué que cette manifestation était "une opportunité pour adresser aux entreprises algériennes, publiques et privées, toutes nos félicitations, et une invitation au citoyen algérien à méditer sur le marché national, riche en produits locaux de qualité". Il a assuré, à cet égard, que cette Foire a prouvé que "l'exportation figure aujourd'hui dans la culture de l'entrepreneur algérien aussi bien public que privé". C'est avec cette démarche que le "développement du pays interviendra. Le développement ne se réalise pas du jour au lendemain, mais progressivement et grâce à la stabilité". Il faut dire que l’année 2018 a été marquée par l’orientation vers l’export des produits électroniques, électroménagers et agroalimentaires suite à la signature par plusieurs entreprises algériennes de conventions avec des sociétés européennes, arabes et africaines pour la distribution de leurs produits répondant aux normes internationales. Parmi les entreprises très actives dans ce domaine, on citera Stream System, présente depuis quelques années en Espagne et au Portugal et prochainement en Italie et en France. La marque, filiale de Bomare Company dont les téléviseurs jouissent d’une bonne réputation et très appréciés par les consommateurs européens, prévoit l’introduction dans ces mêmes marchés des téléphones smartphones dont la production a débuté il y a un mois. Le leader du marché de l’électronique et de l’électroménager en Algérie, Condor, exporte ses produits, lui, vers de nombreux pays africains tout en ambitionnant de conquérir d’autres marchés en Afrique et en Europe. A l’instar de ces deux entreprises, Géant Electronics a compris que pour se développer, il fallait s’ouvrir vers d’autres marchés et faire connaître ses produits très connus sur le marché local. Conscient de ce défi, Géant Electronics a récemment paraphé des accords de partenariat relatifs à la distribution de ses produits blancs et électroniques dans des pays subsaharien, comme le Bénin, le Sénégal et le Congo. La société, basée à Bordj Bou-Arreridj, prévoit également dès l’année prochaine de proposer ses produits sur le marché tunisien où Condor commercialise ses téléviseurs et autres produits blancs.

L’autre industriel algérien est Raylan, qui a présenté sa nouvelle gamme de téléphones smartphone qui seront exportés dans les mois à venir.

Mohamed Mendaci