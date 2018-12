FÃªte des oranges Ã  Mascara : Une grande variÃ©tÃ©

La ville des Oranges, Mohammadia, dans la wilaya de Mascara, célèbre comme de coutume la fête des Oranges, à pareille époque comme chaque année. Une importante exposition d'agrumes a caractérisé cette manifestation organisée à la salle omnisports de Mohammadia en présence d'une centaine d'opérateurs invités à présenter leurs produits dont les prix affichés au marché ne sont pas à la disposition des bourses moyennes, nous a-t-on fait remarquer.

La plaine du Habra, qui avait précédemment une superficie limitée de 3.000 ha, s'est retrouvée, grâce aux nouvelles techniques et une enveloppe financière conséquente, avec un développement de 7.000 ha extensibles à 10.000, devenant un grand périmètre irrigué autour duquel sont mobilisés quelque 2.000 fellahs pour tirer un maximum de production.

La mécanisation des travaux agricoles gagne de plus en plus du terrain avec les sorties de plusieurs promotions à partir des centres de formation et instituts spécialisés qui forment et recyclent les travailleurs de la terre, pour répondre non seulement aux besoins mais aussi pour tenter des exportations d'agrumes, comme cela se faisait auparavant. L’État accompagne les fellahs avec l’engagement de moyens comme la disponibilité de 37 millions de m3 d'eau d'irrigation et la prochaine exploitation de la station d'épuration. A titre de rappel, il est utile de souligner que la région de Mohammadia faisait la fierté de la région, tant le label des oranges était le panier d’agrumes de l’Europe durant la période coloniale avec l’exploitation de 20.000 ha mais avec le manque d’eau surtout après l’envasement du barrage Fergoug et la salinité des sols.

L’accent a été mis sur la nécessité de relever le défi et de porter la surface agrumicole à 20.000 ha. Les effets induits après la mise en service des périmètres irrigues de Habra et Ghriss, des réalisations pour lesquelles des enveloppes financières conséquentes ont été allouées dans le cadre de la promotion net du développement de l’investissement local, notamment les superficies productrices en mode d’irrigué.

Cette région qui était réputée par une grande variété de ses oranges qui se vendaient dans les marchés européens notamment la clémentine de Perrégaux (Mohammadia appelée ainsi pendant la période coloniale), aujourd’hui, au grand dam des consommateurs la surface agricole de production s’est nettement rétrécie à cause de la salinité des eaux d’irrigation que contiennent les sols dans cette région agrumicole et pour la circonstance il a été procédé à une exposition des variétés d’oranges que produit la localité comme superficie en rapport.

Il était question durant cette manifestation économique d’être à l'écoute des agrumiculteurs qui ont fait part de leurs préoccupations, en particulier celles concernant l'eau pour produire plus et faire utilisation des nouvelles techniques d'irrigation comme «le goutte-à-goutte» ce qui permettra de faire revivre le périmètre comme dans les années passées. L’augmentation de la production, la restauration des surfaces agricoles utiles et leur rajeunissement dans le périmètre irrigué de Sig et de la plaine d’El Habra sont parmi ces préoccupations.

A. Ghomchi